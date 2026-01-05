Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesi: Zirvede şaşırtmadı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dijital dünyadaki kullanıcı davranışlarını ortaya koyan son istatistikler, küresel ölçekte en yoğun trafiğe sahip 10 web sitesini bir kez daha gündeme taşıdı.

Günlük milyarlarca ziyaretin gerçekleştiği platformların sıralandığı listede, uzun süredir liderliğini koruyan site yerini bu kez de kimseye kaptırmadı.

Açıklanan veriler, internet kullanıcılarının hangi platformlara daha fazla yöneldiğini ve dijital rekabetin hangi alanlarda yoğunlaştığını net biçimde gözler önüne serdi.

ZİRVEDE GOOGLE.COM VAR

Dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi "google.com" oldu. İkinci sırada "YouTube.com", üçüncü sırada ise "Facebook.com" yer aldı.

İşte similarweb’e göre dünyanın en çok ziyaret edilen 10 web sitesi: