Dünyanın en iyi çorbaları seçildi, Türk lezzeti ilk 3’te…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından TasteAtlas, 2025/26 değerlendirmeleri kapsamında hazırladığı yeni listeleri açıklamaya devam ediyor.

Yerel mutfakları tanıtmayı ve geleneksel lezzetleri gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen platform, bugüne kadar yayımladığı listelerle gastronomi dünyasında geniş yankı uyandırdı.

TasteAtlas daha önce dünyanın en iyi yemekleri, en iyi tatlıları ve en iyi yemek bölgeleri listelerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Son olarak dünyanın en iyi çorbaları listesini duyurdu. Açıklanan listede Türk mutfağı da yer alıyor.

TÜRK LEZZETİ İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Gaziantep’e özgü beyran, güçlü aroması ve şifalı yapısıyla dünya mutfağının önde gelen çorbalarını geride bıraktı. Yayımlanan sıralamaya göre beyran ikinci sıraya yerleşti.

Listede yalnızca beyran değil, bir diğer klasik Türk lezzeti olan mercimek çorbası da üst sıralarda kendine yer buldu. Mercimek çorbası, dünyanın en iyi 100 çorbası listesinde 6’ncı sıraya yerleşerek ilk 10’daki ikinci Türk lezzeti oldu.

Ayrıca domates çorbası 45’inci, kelle paça çorbası 87’nci ve cacık 96’ncı sıradan listeye girdi.

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇORBASI

1.Vori Vori - Paraguay

2.Beyran Çorbası - Türkiye

3.Ramen - Japonya

4.Tonkotsu Ramen - Japonya

5.Tom Kha Gai - Tayland

6.Mercimek Çorbası - Türkiye

7.Sinigang - Filipinler

8.Lanzhou Lamian - Çin

9.Salmon Soup - Finlandiya

10.Yokohama Style Ramen - Japonya