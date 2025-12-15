Yağ çekmeyen biber kızartması: Bir kağıt havlu yetiyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sofraların klasik lezzetlerinden biri olan biber kızartması, doğru yöntem uygulanmadığında ağır ve yağlı bir hale gelebiliyor.

Ancak mutfakta yapılacak küçük bir dokunuşla, biberleri yağ çekmeden, köz tadında ve çok daha hafif bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Uygulanması son derece pratik olan bu yöntem, hem lezzetten ödün vermiyor hem de kızartmayı daha sağlıklı hale getiriyor.

İşte yağ çekmeyen biber kızartmasının sırları:

YAĞ ÇEKMEYEN BİBER KIZARTMASININ PÜF NOKTALARI

Uzmanlar, biberlerin yıkandıktan sonra mutlaka tamamen kurulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Üzerinde kalan nem, yağın hem sıçramasına hem de biberin gereğinden fazla yağ emmesine yol açıyor. Bu nedenle kızartma öncesinde kağıt havlu ya da temiz bir bezle biberlerin dış yüzeyinin iyice silinmesi öneriliyor.

Kızartma yağının yeterli sıcaklığa ulaşması da önemli. Yeterince ısınmamış yağda pişirilen biberler, yağı içine çekerek yumuşak ve sönük bir dokuya neden oluyor. Yağın hazır olup olmadığını anlamak için küçük bir parça biberin yağa atılması ve hızlı kabarcıkların oluşup oluşmadığının kontrol edilmesi yeterli.

Pişirme aşamasında biberlerin sürekli çevrilmemesi gerektiği belirtiliyor. Her yüzeyin kendi halinde kızarmasına izin vermek, hem dokunun korunmasını hem de yağ emiliminin azalmasını sağlıyor.

Ayrıca ince kesilen biberler daha fazla yağ çekerken, orta kalınlıkta doğranan ya da iri parçalar halinde kızartılan biberler daha diri ve lezzetli oluyor.

Kızartma tamamlandıktan sonra biberlerin havlu kağıt üzerine alınarak fazla yağının süzdürülmesi biberin daha sağlıklı olmasını sağlıyor.