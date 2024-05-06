Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekler listesi açıklandı: Türkiye'den 6 yemek seçildi

Geleneksel tarifleri belirleyen ve dünya çapında en iyi yemekleri toplayan Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı.
En meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyilerin yapıldığı listede Türkiye, 6 yemekle yer aldı.
Zengin mutfağıyla dünyada beğenilen Türkiye'nin en iyi yoğurtlu yemeklerinde başı ise Çökertme Kebabı çekiyor.
İşte o liste...
20. Raita
Hindistan
19. Cacık
Türkiye
18. Banitsa
Bulgaristan
17. Snezhanka salata
Bulgaristan
16. Tirokafteri
Yunanistan
15. Rogan josh
Hindistan
14. Haydari
Türkiye
13. Şambali
Türkiye
12. Koldskal
Danimarka
11. Shrikhand
Hindistan
10. Burek sa sirom
Sırbistan
9. Fatteh
Lübnan
8. Chicken Tikka Masala
Hindistan
7. Şiş tavuk
Türkiye
6. Korma
Hindistan
5. Shishbarak
Lübnan
4. Mantı
Türkiye
3. Tzatziki
Yunanistan
2. Tandoori
Hindistan
1. Çökertme kebabı
Türkiye
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