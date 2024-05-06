Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekler listesi açıklandı: Türkiye'den 6 yemek seçildi Türkiye'den 6 lezzetin belirlendiği listede, herkesin severek yediğin Çökertme Kebabı ilk sıralarda yer aldı.

ensonhaber.com

Geleneksel tarifleri belirleyen ve dünya çapında en iyi yemekleri toplayan Taste Atlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıkladı.

En meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyilerin yapıldığı listede Türkiye, 6 yemekle yer aldı.

Zengin mutfağıyla dünyada beğenilen Türkiye'nin en iyi yoğurtlu yemeklerinde başı ise Çökertme Kebabı çekiyor.

İşte o liste...

20. Raita

Hindistan

19. Cacık

Türkiye

18. Banitsa

Bulgaristan

17. Snezhanka salata

Bulgaristan

16. Tirokafteri

Yunanistan

15. Rogan josh

Hindistan

14. Haydari

Türkiye

13. Şambali

Türkiye

12. Koldskal

Danimarka

11. Shrikhand

Hindistan

10. Burek sa sirom

Sırbistan

9. Fatteh

Lübnan

8. Chicken Tikka Masala

Hindistan

7. Şiş tavuk

Türkiye

6. Korma

Hindistan

5. Shishbarak

Lübnan

4. Mantı

Türkiye

3. Tzatziki

Yunanistan

2. Tandoori

Hindistan

1. Çökertme kebabı

Türkiye