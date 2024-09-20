Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, Dubai'de Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki ünvanını 2 metre 51 santimetre boyuyla 15 yıldır koruyan Mardinli Sultan Kösen, Dubai'de geleneksel beyaz giysi giyerek ATV ile çöl safarisi yaptı..

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AA

Mardin'in Derik ilçesi Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekorunu 15 yıldır koruyan Sultan Kösen, ülkesini dünyanın farklı bölgelerinde temsil etmeyi sürdürüyor.

Bugüne kadar 128 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştiren Kösen'in son durağı Dubai oldu.

DÜNYANIN EN YÜKSEK GÖKDELENİNE ZİYARET

13 Eylül'de gittiği Dubai'de takım elbiseyle başladığı gezisini Arap erkeklere özgü geleneksel beyaz giysiyle sürdüren Sultan Kösen, BAE'nin 160 katlı sembol binası ve 828 metreyle dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife'yi ziyaret etti.

"BENDEN BÜYÜĞÜ VAR DEDİLER"

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin video paylaşan Kösen, şu ifadeleri kullandı:

Ben büyüğü var dediler, biz geldik binaymış..

Dubai'de büyük ilgi gören "dev adam", kenti gezmeye gelenleri Türkiye'ye davet etti.

ÇÖLDE ATV İLE SAFARİ YAPTI

Kösen, Dubai'de ATV ile çölde safari yaptı, gezi boyunca hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)