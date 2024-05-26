İHA

Düzce'de Hakan Emir Ustaoğlu'nun yakınları ekiplerine ulaşarak, otizmli Hakan Emir'in olduğunu ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Ustaoğlu'nun yakınlarının talebini kırmayan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hakan Emir'in evinin önüne siren sesleriyle geldi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Ekipler, vatandaşların hayret dolu bakışları arasında araçlarından ve motosikletlerinden inerek, kaldırımda Hakan Emir'i bekledi. Evden çıkan Hakan Emir, pastayı ve polisleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Polisler motosikletle gezdirdi

Özel çocuğun gözyaşları polisleri de duygulandırdı. Hakan Emir'i kucaklayan ekipler, gözyaşlarını silerek doğum gününü kutladı. Pastanın mumlarını üfleyen Hakan Emir, polisler tarafından motosikletle de gezdirildi.

Duygu dolu anlar yaşayan 8 yaşındaki Hakan Emir Ustaoğlu, polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)