Eber Sarısı'nı koparmanın cezası dudak uçuklattı

AA
Havaların ısınmasıyla ve ilk cemrenin düşmesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi olan çiçekler de açmaya başladı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü kıyısında yetişen endemik bitki türü Eber Sarısı açtı.
Tek çiçekten üç meyve verebilen tek tür
Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş, dünyada eşi benzeri olmayan çiçeğin, tek çiçekten üç meyve verebilen tek tür olduğunu söyledi.
Koparmanın cezası 244 bin 315 lira
Bu yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından koparana 244 bin 315 lira ceza belirlendiğini kaydeden Ateş, "Bu çiçeği önümüzdeki nesile aktarabilmemiz için koruma ve gözetmemiz gerekir." dedi.