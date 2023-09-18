Elazığ'da 40 bin TL'ye çoban bulunamıyor Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, çoban sıkıntısı çok çektiklerini, aylık 40 bin lira maaşa bile çoban bulamadıklarını ifade etti.

İHA

Tarla ve bahçe işleri ile besicilik, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde, çiftçiler ve besiciler için büyük bir öneme sahiptir.

Ancak bu sektörlerde çalışacak işçi bulmak, gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Bu sorun, özellikle kentlere göçün artmasıyla daha da derinleşmektedir.

Besicilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, uygun çoban bulma zorluğu.

Yüksek ücretlere çoban bulunamıyor

Çobanlık mesleğinde ödenen ücretler yüksek olmasına rağmen çoban bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Bu kapsamda maaşlar artmış olmasına rağmen, birçok bölgede hala çoban sıkıntısı devam ediyor.

"Aylık 40 bin lira maaşa çiftçi bulunamıyor"

Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Çoban sıkıntısı çok çekiyoruz ve bulamıyoruz. Aylık 40 bin lira maaş veren de var ama yine de çoban bulmak mümkün değil. Kimse bu işi yapmak istemiyor ve zaten yapanlar da bir süre sonra bu işi bırakıyorlar. Onların da haklı sebepleri var. Bekar bir çoban evlenmek istese bile, çobanlık mesleği nedeniyle birçok yerde kız verilmiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)