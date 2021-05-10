Elazığ'da yıl başında koronavirüse yakalanıp evinde tedavi gören Şahide Nine, Anneler Günü olan 9 Mayıs'ta 103 yaşına girdi, ilk defa doğum günü kutladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyünde 25 yıl önce eşi vefat eden ettikten sonra oğluyla birlikte yaşayan 6 çocuk ve 80 torun sahibi olan Şahide Gürbüz, Anneler Günü'nde 103 yaşına girdi.

Vali Erkaya Yırık ve İlçe Kaymakamı Yunus Emre Vural da valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan kadın jandarmalarla Şahide Nine'yi evinde ziyaret etti.

Uzun süre Şahide Nine ile muhabbet eden Vali Yırık, anneler ve doğum gününü kutladı. Ardından Şahide Nine, üzerinde doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek kesti.

İLK KEZ VALİ GÖRDÜ

Kadın jandarma personeli ise elleriyle Şahide Nine'ye pastasını tattırdı. Hayatında ilk defa doğum günü kutlanan Şahide Nine, yine bir asrı geçen ömründe ilk defa vali görmenin mutluluğunu yaşadı, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

Elazığ'da Şahide Nine'ye doğum günü sürprizi ViDEO

VALİYE NE İŞ YAPTIĞINI SORDU

Şahide Nine'nin valilerin ne iş yaptığı sorması üzerine Vali Erkaya Yırık, "Ben sabah çıkarım akşama kadar milletimizin gerek sağlık gerek eğitim, diğer konulardaki ihtiyaçlarına görürüm. Okullardaki eksiklikler varsa onları gidermeye çalışırım. Depremde zarar görmüş vatandaşlarımızın hanelerinin yapılması noktasında yardımcı olurum. Ondan sonra bir teyzemiz Sivrice’de 103 yaşında girmiş, onunla doğum gününü kutlarım. Devletinizin Elazığ’a yapmış olduğu yatırımların takibi yaparım. Tüm vatandaşların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına onun temsilcisi olarak can ve mal güvenliklerini, mutluluğunu, refahını sağlamaya çalışırım. Milletimizin mutluluğu için uğraşırım.” dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Valinin gelip kendisini ziyaret etmesinin mutlu ettiğini dile getiren Şahide Nine, “Allah razı olsun. Vali anneler günümüz kutlamak için geldi. İlk defa doğum günüm kutlandı. İlk defa vali gördüm.” şeklinde konuştu.

"KORONAVİRÜSÜ SORUNSUZ GEÇİRDİ"

Babaannesinin şu anda 103 yaşına girdiğini aktaran torunu Altan Gürbüz ise “İlk defa doğum gününü kutluyor. Bu da bizim Elazığ valisine nasip oldu. Kendisine ve Sivrice kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İlk defa bir vali babaannenim doğum gününü kutladı. Daha önce vali görmedi. İlk defa görüyor. 4 kız 2 erkek çocuğu var. Torunlarının çocuklarıyla beraber 80 torunu var. Ben tüm annelerin doğum gününü kutluyorum. Anneler bizim başımızın tacıdır. Babaannem koronavirüsü evde sorunsuz geçirdi. Hayatının çoğunu köyde geçirmiştir.” ifadelerini kullandı.