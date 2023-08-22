Elazığ'da sıcak havalarda boz ayının serinleme çabaları Ormanlık alanda bir boz ayının su içtiği sıvatta serinlemeye çalıştığı anlar foto kapan kameralarına yansıdı.

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Sıcak havaların kavurucu etkisi devam ediyor...

Hayvanlar aleminde ise sıcak havalara karşı hayvanların serinme çabaları sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Bu kez de Elazığ'da bir görüntü fotokapana yansıdı.

Elazığ'da bir boz ayının su içtiği sıvatta serinlemeye çalışması fotokapana yansıdı.

Hava 40 dereceyi aştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şubesi, hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kırsal alanlara sıvatlar yerleştirdi.

O anlar kaydedildi

Karakoçan kırsalına yerleştirilen sıvattan su içen bir boz ayının daha sonra sıvatın içine girerek serinlemesi bölgedeki fotokapan tarafından görüntülendi.