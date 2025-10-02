En güzel sabah duaları: Huzur, bereket, enerji ve kazanç için dua

Dua, insanın acizliğini kabul ederek yüce Rabb'ine yönelmesi, içini O'na açması ve istemesidir.

Sözlükte "çağırmak, seslenmek, istemek" anlamlarına gelen dua, Allah ile kul arasındaki en samimi bağlardan biridir.

Dua, sadece bir ihtiyaç anında değil; aynı zamanda bir teslimiyet, bir kulluk ifadesi, bir sığınma ve ruhsal arınma vesilesidir.

Müslüman, dua ile hem kalbini Allah’a açar hem de içindeki umutları, korkuları, şükrü ve dilekleri dile getirir.

Kur’an-ı Kerim’de "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" (Furkan, 77) buyrularak, duanın Allah katındaki önemi bahsedilmiştir.

Sabahları dua etmek de, güne güzel ve huzurlu başlamak için ve hayırlara vesile olması için önemlidir.

Güne başlarken, günün güzel geçmesi için, güne zinde başlamak için, huzur için, işe giderken, bereket ve kazanç için gibi okunacak dualar, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

İşte, sabahları dilinizden düşürmeyeceğiniz o dualar...

UYANINCA OKUNACAK DUA

"Elhamdülillâhillezî ehyânâ ba‘de mâ emâtenâ ve ileyhinnuşûr."

Anlamı: Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Dönüş yalnız O’nadır.

(Buhârî, Daavât 7)

HAYIRLI GÜN İÇİN DUA

"Allahümme inni es’elüke hayre hâzel yevmi ve hayre mâ ba‘deh. Ve eûzü bike min şerri hâzel yevmi ve şerri mâ ba‘deh."

Anlamı: Allah’ım! Bugünün ve sonrasının hayrını Senden istiyorum. Bu günün ve sonrasının şerrinden Sana sığınıyorum.

(Müslim, Zikir 68)

ENERJİ VE SAĞLIK İÇİN DUA

"Allahümme âfinî fî bedenî, Allahümme âfinî fî sem’î, Allahümme âfinî fî basarî, lâ ilâhe illâ ente."

Anlamı: Allah’ım! Bedenime, kulağıma ve gözüme sıhhat ver. Senden başka ilah yoktur.

(Ebû Dâvûd, Edeb 110)

HUZUR İÇİN SABAH DUASI

"Bismillâhillezî lâ yedurru me‘asmihî şey’un fi’l-ardi ve lâ fi’s-semâ’ ve hüves-semi’ul-alîm."

Anlamı: Allah’ın ismiyle… O’nun adı anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O, hakkıyla işiten ve bilendir.

İŞE GİDERKEN DUA

"Allahümme inni es’elüke rızkan tayyiben, ve amelen müteqabbelen, ve hayran mübareken fîh."

Anlamı: Allah’ım! Helâl, temiz rızık, kabul olunmuş amel ve içinde hayır ve bereket olan işler nasip et.

SABAHLARI OKUNAN RIZIK DUASI

"Allahümme bârik li ümmetî fî bükûrihâ."

Anlamı: Allah’ım! Ümmetimin sabah erken saatlerindeki işine bereket ver.

(Tirmizî, Büyû’ 3)

MANEVİYAT İÇİN SABAH DUASI

"Lâ ilâhe illallah, vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdu ve hüve alâ kulli şey’in kadîr."

Bu zikir sabah 100 defa okunursa gün boyunca manevi koruma sağlar, günahlar affolur, kalp huzuru artar.

(Buhârî, Deavat 54)