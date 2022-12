EN TESİRLİ DİLEK DUASI! Hızlıca etki eden, dikkatli okunması gereken, evliyaların okuduğu dilek duası...

İşe girmek, sevgiliye kavuşmak ve evlilik gibi konular için okunabilen dilek duası, hızlıca etki eden ve evliyaların okuduğu bir dilek duası olarak geçmektedir. İşte en etkili, tesirli dilek duası...

Birçok farklı amaç için okunabilen dilek duası, pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Duanın kabul olmasında dikkat edilmesi gereken bir konu olarak bilinen evliyaların dilek duası okunduğunda, isteklerin daha hızlı gerçekleşeceğine dair bazı yaygın inançlar bulunmaktadır. Bu özel dua özellikle Allah'ın geri çevirmediği dilek duası olarak bilinmektedir. İşte çok etkili, hayırlı ve evliyaların okuduğu, Peygamber Efendimizin dilek duası...

En tesirli dilek duası!

Dilek Duası Okunuşu:

1. Hasbiyallahü la ilahe illa hu. Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129) 2. Hasbünallahu veni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173) 3. İyyake na'büdü ve iy'yake nestain. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5) 4. Velhamdü lillahi rabbil alemin. Ve âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En'am, 45)

Dilek Duası Türkçe Anlamı:

Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah'a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O'na sığınırım.

Peygamber Efendimizin Dilek Duası:

Fudâle b. Ubeyd'den (r.a.) rivâyete göre o, şöyle demiştir: "Resûlullah (s.a.s.), mescidde oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti: Allah'ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), 'Ey namaz kılan, acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salât ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap.' Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah'a hamd etti ve Peygambere salât ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), o kimseye: 'Ey namaz kılan kimse! Dua et, duan kabul edilsin.' dedi." (Tirmizî, Deavât, 66; Nesâî, Sehv, 48)

Peygamber Efendimizin dilek duası Türkçe okunuşu ve duaların kabul olmasına vesile olan kelimeler:

Allah'tan başka ilah yoktur.

Mülk ve Hamd Onadır.

Onun her şeye gücü yeter.

Allah'tan başka Rabb yoktur.

Güç, kudret ve kuvvet Ona aittir, o dilemedikçe hiçbir şey olmaz.