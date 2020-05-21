Enfes sunumuyla: Mantar Çorbası #evdepişir

İftar sofralarının vazgeçilmezi çorba tarifine bir yenisini ekliyoruz. Mantarın eşsiz aromalarını yakalamaya hazır olun…

Bayram hazırlıklarının yoğunluğuyla iftar için henüz bir hazırlığınız yoksa, hem pratik hem de lezzetiyle damakları çatlatacak bir çorba tarifimiz var. Biz bu tarifte fikir olsun diye 3 farklı mantar kullandık. Siz de elinizdeki mantar ve malzemeleri kullanarak bu çorbayı hazırlayabilir, ortaya çıkan tadın esiri olabilirsiniz.

Nefisyemek.com olarak tariflerimizle sofralarınızdaki yerimizi alıyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Mantar Çorbası Tarifi VİDEO

BİR KAŞIK LEZZET: MANTAR ÇORBASI

Ev yapımı mantar çorbasının her kaşığında ayrı bir aroma yakalamaya hazır olun. Çünkü yaparken 3 ayrı mantar kullandık.

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MALZEMELER

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 200 gr kültür mantarı

- 200 gr kestane mantarı

- 200 gr istridye mantarı

- 2 diş sarımsak

- 1 adet soğan

- 1 tatlı kaşığı deniz tuzu

- 1 tatlı kaşığı karabiber

- 1 lt sebze suyu ya da tavuk suyu

- 1 adet limon suyu

- 2 yemek kaşığı un

- 3 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

- Zeytinyağı

- Krema

- Taze kekik

- Sotenmiş mantar

YAPILIŞI

1. Isıtılmış tavaya doğranmış mantarı atarak 5 dakika kadar soteleyin bu esnada zeytinyağını da ilave edin. Ardından doğranmış soğanı ve sarımsakları ekleyip 2-3 dk daha sotelemeye devam edin.

2. Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip kavurun. Daha sonra üzerine tavuk suyunu yavaş yavaş ilave edin. Sotelenmiş sebzeleri, limon suyunu ve baharatları ekledikten sonra kaynamaya bırakın.

3. Kaynadıktan sonra blender dan geçirip servis edin.

4. Servis ederken üzerine sotelenmiş mantar, krema ve zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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