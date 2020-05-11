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- Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret
Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret
- AA
- 11.05.2020 - 00:47
Kentte, kolundan engelli 65 yaşındaki anne Pakize Çevik, fiziksel ve zihinsel engelli kızı Filiz ve 7 yıl önce felç geçiren 85 yaşındaki eşi Mehmet Çevik'e bakıyor.
ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADILAR
Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, Anneler Günü'nde Pakize Çevik'i ziyaret ederek çiçek verdi, Çevik ile pasta kesti.
Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakize Çevik'in engeli bulunmasına rağmen eşi ile çocuğuna baktığını söyledi. Güzel, Çevik'in ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.
Pakize Çevik ise ziyaretten ötürü Türk Kızılay'a teşekkür etti.
"BİR DAHA ÇIKAMAM DİYE BAYRAMLIK ALDIM"
Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından çarşıya gittiğini belirten Çevik, "Türk Kızılay'a teşekkür ederim. Anneler Günü'mü kutladılar. İki hastaya bakıyorum. İki aydır dışarı çıkamadım. Çarşıda alışveriş yaptım. Bir daha çıkamam diye bayramlık aldım." dedi.