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    Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret

    Kastamonu'da kendisi de engelli olan ve engelli eşi ile çocuğuna bakan anneyi Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerinin ziyareti güldürdü.
    • AA
    • 11.05.2020 - 00:47
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    Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret

    Kentte, kolundan engelli 65 yaşındaki anne Pakize Çevik, fiziksel ve zihinsel engelli kızı Filiz ve 7 yıl önce felç geçiren 85 yaşındaki eşi Mehmet Çevik'e bakıyor.

    ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADILAR

    Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri, Anneler Günü'nde Pakize Çevik'i ziyaret ederek çiçek verdi, Çevik ile pasta kesti.

    Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakize Çevik'in engeli bulunmasına rağmen eşi ile çocuğuna baktığını söyledi. Güzel, Çevik'in ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

    Pakize Çevik ise ziyaretten ötürü Türk Kızılay'a teşekkür etti.

    "BİR DAHA ÇIKAMAM DİYE BAYRAMLIK ALDIM"

    Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasının ardından çarşıya gittiğini belirten Çevik, "Türk Kızılay'a teşekkür ederim. Anneler Günü'mü kutladılar. İki hastaya bakıyorum. İki aydır dışarı çıkamadım. Çarşıda alışveriş yaptım. Bir daha çıkamam diye bayramlık aldım." dedi.

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