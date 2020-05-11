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Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret

Engelli eşi ile çocuğuna bakan engelli anneye ziyaret

Kastamonu'da kendisi de engelli olan ve engelli eşi ile çocuğuna bakan anneyi Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekiplerinin ziyareti güldürdü.