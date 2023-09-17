Erzincan Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını Hafta sonunu fırsat bilenler, Girlevik Şelalesi'ne akın etti. Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine seyrine doyulmaz güzellikler sunuyor.

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İHA

Merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerin yeni gözdesi oldu.

Şelaleye tur şirketleriyle gelen yerli ve yabancı turistler, hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı.

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine farklı güzellik sunuyor.

"Vazgeçilmez dediğimiz yerlerden birisi"

Muhteşem doğanın öz çekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, “Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)