İHA

Gümüştarla köyünde hayat mücadelesini sürdüren 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, hayvancılık sektöründe yürüttüğü faaliyetle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yıllardır hayvancılık yaparak yaşayan Dilber Çataltepe, 22 adet büyükbaş hayvan besliyor.

Hayvanların tüm bakım, temizlik, beslenme, sağım gibi işlemlerini tek başına yapan Dilber Çataltepe köylülerden de takdir görüyor.

Hayvanların kendine yaşam enerjisi verdiğini söyleyen Dilber Çataltepe, 3 kızı 1 oğlunun tüm ısrarlarına rağmen hayvancılıktan vazgeçemiyor.

HAYVANLARINDAN VAZGEÇMİYOR

Hayvanları olmadığı takdirde hayattan tat alamayacağını söyleyen Çataltepe, üretmenin kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

Ürettiği sütün büyük bölümünü Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne verdiğini bir kısmını ise peynir üretiminde kullandığını söyleyen Dilber Çataltepe, tarımsal üretime katkı sağladığını kaydetti.

"DİLBER NİNENİN TEK TALEBİ PREFABRİK"

Hem kendi geçimini sağlayan hem de Erzincan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Dilber Çataltepe, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan prefabrik ev talebinde bulundu.

Dilber nine, her sabah 04.00’da uyanıp 40 dakika yürüme yol kat edip 22 adet büyükbaş hayvanını beslediğini ifade ederek, “Kaldığım ev Gümüştarla köyümüzün içerisinde, ahırım köyün bu kesiminde. Arada yürüme 40 dakikalık yürüme mesafe var. Her sabah evden kalkıp ahıra geliyorum. Devletimizden, Valimizden isteğim ahırımın yanında bir prefabrik ev. Ahırın yanında kalabilsem benim için çokta daha rahat olacak. Valimiz bu imkanı sağlarsa ona çok duacı olurum" dedi.

Köy muhtarı Hüseyin Durmaz ile köy sakinlerinden Kemal Sofi de, Dilber ninenin yaşına rağmen çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kadın olduğunu belirtti.