Erzincan’da yarım asırdır demircilik yapıyor! Bu meslek bizim ata baba mesleği Erzincan’da yaşayan 64 yaşındaki Cahit Atamer, geleneksel meslekler arasında yer alan demirciliği sürdüren ender ustalardan biri.

DHA

Demircilik, işin inceliklerini bilmenin dışında kuvvet ve dayanıklılık isteyen bir meslek.

Çırak bulunamadığı için devamının gelmesinin tehlikede olduğu mesleği icra eden ustaların sayısı giderek azalıyor.

Erzincan’da yaşayan 64 yaşındaki Cahit Atamer ise 14 yaşından bu yana babasından öğrendiği demircilikle geçimini sağlıyor.

Erzincan eski sanayide bulunan iş yerinde bölgede daha çok kullanımı yaygın olan tarım aletleri üreten Atamer 50 yıldır demircilik yapıyor.

Özellikle balta, kazma, keser, orak, dehre gibi tarımda kullanılacak aletleri yaparak mesleğini sürdüren Atamer, 2000’li yıllara kadar inşaatlar da kullanılan malzemeleri de ürettiklerini belirtti.

50 yıldır demir ocağının başında demir döven sıcak demir ustası Cahit Atamer, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 1972'den bu yana aynı aşkla devam ettiriyor.

Ata mesleği

Sıcak demircilik mesleğine çırak olarak kimsenin gelmediğini ve teknoloji ilerledikçe mesleğin gerilediğinin altını çizen Cahit Atamer, mesleğinde geçirdiği aşamaları şöyle kaydedildi:

Bu meslek bizim ata baba mesleği. 50 yıldır bu meslekle iştigal ediyorum. Biz burada sıcak demircilik yapıyoruz. Sıcak demircilik derken de daha çok köylünün uğraştığı baltası, kazması, dehresi ve burada gördüğünüz malzemeleri yaparak üretiyoruz. Tabii daha önceleri, 2000’li yıllara kadar bugünkü inşaat malzemelerini de biz yapardık ama teknoloji ilerlediği gibi bizim meslek de geriledi. Şu an da mesleği benden büyük bir ustamız var. Ondan sonra da bir arkadaşımız daha var benden küçük, onun dışında ocak işiyle uğraşan sanatkârımız kalmadı. Çırak da gelmiyor. Gelenler ilk önce alacağı maaşı konuşuyor, sigortasını soruyor, yiyeceğini hesaplıyor. Tabii bizim de bunları karşılayacak gücümüz olmadığı için tek başımıza devam ettirmek mecburiyetinde kaldık.

Yüksek ısı karşısında çalışıyor

Atamer, insanların kavurucu sıcaklıklarda ağacın gölgesinde bile durmakta zorlandığını ama işi gereği o sıcaklığa katlandığını belirterek, şöyle konuştu:

İnsanlar ağacın gölgesinde oturamazken biz demirin 800 veya bin 500 derece karşısında hem demiri ısıtmak hem de dövmek, yapmak tabii ki zor. Mesleğimi seviyorum. Ata mesleğim. Allah’a çok şükür çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını bu meslekten kazandık. Sevmesek de yapmayız. Teknoloji de ne kadar ilerlerse de ilerlesin yine bu mesleğe her zaman ihtiyaç var.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)