Erzincanlı göçerler yaz aylarında yayla hayatını tercih ediyor: Yüksek rakımda zorlu yaşam Erzincan’da yaz aylarından yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler, zorlu yaşam koşullarına rağmen atalarından gelen mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.

Erzincan'da ilkbahar ve yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkan göçerler, zor şartlar altında hayata tutunmak için mücadele ediyor.

Koyun sürülerini gece gündüz demeden otlatan ve peynir yaparak satan göçerler, geçmini bu şekilde sürdürmeye çalışıyor.

Çok zor şartlar altında olmalarına rağmen atalarından gelen mesleklerini yaşatmaya çalışan göçerler, kimsenin yardımına muhtaç olmak istemiyor.

"Dille anlatılmayacak çok iş var"

Konu ile ilgili konuşan üretici Mesut Doğan, “Gerçekten hayvancılık çok zor bir meslek. Şöyle söyleyeyim bir evladınızı nasıl yetiştiriyorsunuz o şekilde yetiştiriyoruz. Kuzuyu anne rahminden biz çıkarıyoruz, aynı şekilde emziriyoruz, yemi olsun suyu olsun her şeyini yapıyoruz büyüyene kadar.

Bir tane değil binlerce hayvanı bu şekilde büyütüyoruz. Bunlar gerçekten emek isteyen şeyler. Sabahın erken saatlerinde kalkıp şafak vaktinde hayvanları otlatmaya götürüyoruz. Öğlene doğru otlaktan getirip sağım yapıyoruz. Sağım ile birlikte bayanlarımız peynir işlerini yapıyorlar. Ondan sonra burada peynir mandıraları var oraya götürüyoruz.

Öğleden sonra yine aynı şekilde hayvanları otlatmaya götürüyoruz. Durmaya gerçekten vakit yok, Şavak Aşireti her zaman çalışmaya mahkûm hakikatli bir emekçi. Dille anlatılamayacak çok iş var sabahın erken saatlerinde de kalksan yetiştiremiyorsun.” dedi.