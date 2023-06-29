Erzincanlılar bayramın tadını mangalla çıkardı Bayram tatilini ailesiuyle değerlendiren Yaşar Özlü, “Kurban Bayramını güzel bir şekilde geçirdik. Kent merkezi oldukça sıcak. Kendi payımıza düşen kurbanımızı alarak tatilin tadını çıkarmaya geldik. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Erzincan'da kurban bayramı tatilini fırsat bilenler, piknik alanlarına akın etti.

Ekşisu Mesire Alanı'na akın eden Erzincanlılar, gölet kenarında serinlemeye çalıştı.

Doğal maden suyunun yanı sıra soğuk su, kaplıca suyu ve kükürtlü suya ilgi gösteren vatandaşlar, görenlerin içini ısıtan görüntüler ortaya çıkardı.

"Payımıza düşen kurbanı alıp, tatilin tadını çıkarıyoruz"

Vatandaşlar, kestikleri kurban etini dağıttıktan sonra kendilerine ayırdıkları pay ile piknik yapmaya geldiklerini belirtti.

Ailesi ile beraber piknik yapmaya gelen Yaşar Özlü, “Kurban Bayramı'nı güzel bir şekilde geçirdik. Kent merkezi oldukça sıcak. Kendi payımıza düşen kurbanımızı alarak tatilin tadını çıkarmaya geldik. Tüm yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz.”dedi.

"Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz"

Vatandaşlardan İbrahim Yardımcı ise “Kurbanımızı kestik. Hava çok sıcak. 37, 38 dereceleri buluyor. Biz de kendimizi doğal ortamlara, yeşilliğe attık. Çağlayan olsun Ekşisu Mesire Alanı olsun, böyle yerlere attık kendimizi.

Çocuklarımız parkta oyuyor, kendimiz burada piknik yapıyoruz. Hava güzel, ortam güzel, her şey güzel. Erzincanlı, yerli ve yabancı tüm turistleri buraya bekliyoruz” diye konuştu.