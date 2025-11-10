Erzurum'da 20 gün ömür biçilen hasta, kızının organ bağışıyla iyileşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum’da yaşayan 6 çocuk babası Cabir Öğülmüş, karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Fazla kiloları nedeniyle nakil olamayan Öğülmüş, azmiyle 50 kilo verip sağlığına kavuştu. Hayatını ise kendisine karaciğerinden bir parça veren en küçük kızı Merve kurtardı.

149 KİLODAN 100 KİLOYA DÜŞTÜ

Yaklaşık üç yıl önce karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Cabir Öğülmüş, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne başvurdu. Ancak 149,5 kilo olması nedeniyle önce kilo vermesi gerektiği söylendi.

Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün tavsiyesi üzerine diyet ve spor programına başlayan Öğülmüş, bir yıl içinde yaklaşık 50 kilo vererek 100 kiloya indi.

Zorlu süreci anlatan Öğülmüş, “Gürkan hocam bana ‘kilo vermezsen ameliyat edemeyiz, hastalık ilerler’ dedi. Bunun üzerine diyete başladım, fazla yemedim içmedim, her gün yürüyüş yaptım. 149 kilodan 100 kiloya düştüm.” diye konuştu.

KIZININ KARACİĞERİYLE HAYATA DÖNDÜ

Sağlık durumu kritik hale gelen Öğülmüş için geçen yıl acil nakil kararı alındı. En küçük kızı Merve, babasına donör olmak istedi. Tetkiklerin ardından karaciğerinin uygun olduğu belirlenince, Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından başarılı bir nakil gerçekleştirildi.

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Öğülmüş, “Kızımın karaciğerini taşımak çok büyük bir duygu, adeta yeniden doğdum. Bana ‘15-20 gün içinde nakil olmazsan öleceksin’ demişlerdi. Kızım beni ölümden kurtardı.” ifadelerini kullandı.

"KIZIMA NE YAPSAM AZDIR"

Nakil kararını son anda öğrendiğini belirten Öğülmüş, “Ablalarının dokusu da uyuyordu ama Merve ısrar etmiş. Ben sadece kilo vermeye odaklanmıştım. Ameliyattan bir gün önce kızımın organ bağışladığını öğrendim. Kızıma ne yapsam azdır, dünyaları versem yetmez. Canımdı, ciğerim oldu.” dedi.

AİLEDEN DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Eşi Emine Öğülmüş ise, “Ben de organlarımı bağışlamak istedim ama kalp hastası olduğum için uygun görülmedim. Eşim çocuklardan organ kabul etmiyordu ama çaresiz kalınca razı oldu. Şimdi onu sağlıklı görmek hepimizi çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

Aile, Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Doç. Dr. Necip Altundaş ve ekibine teşekkür ederek, organ bağışının önemine dikkat çekti.