Erzurum'da ayıların kavgasını görüntüledi Oltu'da drone kamerasına yansıyan ayı kavgasında, erkek ayı dişi ayının direnmesine rağmen yavruyu öldürüp yedi.

İHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan küçükbaş hayvan üreticisi 31 yaşındaki Murat Altuğ, hobi olarak yaptığı drone çekimlerinde belgeselleri aratmayan bir olaya şahit oldu ve bu anları kayıt altına aldı.

Altuğ, sürüsünü kontrol etmek için Oltu duralar yol ayrımı aksu mevkiinde drone uçurdu.

İki ayının kavgasına şahit olan Altuğ, vahşi yaşamı an be an kaydetti.

"Yavrusunu öldürdü"

Kavgayı kaydeden Murat Atuğ, şunları söyledi: