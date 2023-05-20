İHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan küçükbaş hayvan üreticisi 31 yaşındaki Murat Altuğ, hobi olarak yaptığı drone çekimlerinde belgeselleri aratmayan bir olaya şahit oldu ve bu anları kayıt altına aldı.

Altuğ, sürüsünü kontrol etmek için Oltu duralar yol ayrımı aksu mevkiinde drone uçurdu.

İki ayının kavgasına şahit olan Altuğ, vahşi yaşamı an be an kaydetti.

Kavgayı kaydeden Murat Atuğ, şunları söyledi:

Sürünün yanında geldim drone uçurdum ve çok şaşırdım. Ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Erkek ayının, dişi ayının yavrusunu öldürmesini gördüm. Belgesel gibi bir şey oldu. Dağlarda ayı sayısı çok fazla doğaya çıkan çaşır toplamaya gidenler doğada yürüyenleri uyarıyorum çok dikkat etsinler.