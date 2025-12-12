Erzurum’da kar yağışı çocuklara eğlence oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum’da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle çocuklar için günün en keyifli anlarına dönüştü. Mahalle aralarındaki yamaçlara çıkan çocuklar, karı fırsata çevirdi.

POŞET VE KIZAKLARIYLA KAYDILAR

Bazı çocuklar tahta kızaklarıyla hız yaparken, bazıları da poşetleri kızak niyetine kullanarak karın tadını çıkardı. Soğuk havaya rağmen yüzlerinden eksik olmayan neşe, mahallenin dört bir yanına yayıldı.

KAR TOPU SAVAŞIYLA ISINDILAR

Kayan çocuklar zaman zaman kar topu savaşı yaparak eğlencelerini artırdı. Kar yağışıyla birlikte kentte çocukların oluşturduğu bu renkli görüntüler, kış atmosferini daha da canlandırdı.