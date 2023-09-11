Erzurumlu arıcı uyguladığı teknikle peteklere yazı yazdı Erzurum’un Şenkaya ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde arılarına yazmayı öğrettiğini belirten organik bal üreticisi Salim Eser, ilkbaharda arılarına verdiği dersleri kontrol ederken “Arılarım sınıflarını geçtiler” dedi.

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İHA

Şenkaya ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde ikamet eden profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü olan ve aynı zamanda organik bal üreticisi Alim Eser, arılara yazmayı öğretiyor.

Geliştirdiği teknikle arıların bal doldurduğu peteklerde dolu yerlerin yazı şeklini almasını sağlayan Eser, arılarına “Allah, Erzurum, Dadaş, Canısı, Aşkım, Nusret, Kalp ve Ayyıldız” gibi Erzurum’un değerlerini bal üzerine yazdırdı.

Üzerlerinde yazı olan petekleri gösterirken koruyucu kıyafet giymeyen ve arılardan hiç korkmayan Salim Eser, görenleri hayrete düşürüyor.

"Eğitime ve öğretime dikkat çekmek için arılarıma yazmayı öğrettim"

Eser, okulların açılma haftası nedeni ile okumanın önemine dikkat çekmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak için arılarına yazmayı öğrettiğini ifade ederek, “Kanser hastaları ve ünsilin kullanan şeker hastaları için özel kör kovan balı üretiyorum. Eğitime ve öğretime dikkat çekmek için arılarıma yazmayı öğrettim. Erzurum’un değerlerini yazmaları için ilk baharda ders vermiştim. Onlar da tamamlamışlar, sınıflarını geçtiler. Şimdi rahatça tatile çıkabilirler.” dedi.

"Bitkilerin üşümesi verimi azalttı”

Erzurumlu organik bal üreticisi Salim Eser, Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları ve kanser hastaları için lissiz (mum) organik bal üretiyor.

Salim Eser, bu yıl bal üretiminde azalma olduğunu belirterek, “İddia edildiği gibi kuraklık değil, nisan ve mayıs aylarının soğuk geçmesi ve bitkilerin üşümesi verimi azalttı.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)