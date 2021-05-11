Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Emin Koca, 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan 23 yıllık eşi İpek Koca'ya böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı.

Muğla Datça’da yaşayan 43 yaşındaki İpek Koca'ya 2013'te el ve ayaklarında uyuşukluk şikayetiyle gittiği İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, böbrek yetmezliği teşhisi kondu.

Burada yaklaşık 6 yıl tedavi gören Koca'nın hastalığı ilerleyince, doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi.

45 yaşıdaki Emin Koca, diyalizi giren eşine böbreğini bağışlama kararı aldı.

EŞİNİ BURSA'YA GÖTÜRMEK İÇİN PLAN YAPTI

Kendisinin ve eşinin sağlık raporlarını Bursa'daki özel hastaneye gönderen Emin Koca, nakil için olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Emin Koca, eşini Bursa’ya götürmek için plan yaptı.

Koca, eşi İpek’e Bursa’ya tatile gideceklerini söyledi. Çift, 29 Nisan günü kente geldi. Otele gideceklerini ifade eden Koca, eşi İpek'i özel hastaneye götürerek sürpriz yaptı.

Cuma günü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Emin Koca’nın böbreği, eşine nakledildi.

Eşine bayram hediyesi olarak böbreğini verdi ViDEO

"TATİLE GİDİYORUZ DİYE ÇIKTIM"

Tatil planları yaparken bir anda hayatının sürpriziyle karşılaştığını belirten İpek Koca, "6 yıl boyunca ilaçlarla idare ettim. Sonrasında böbrek işlem görmediği için diyalize girmek zorunda kaldım. 3 yıl boyunca da diyaliz tedavisi gördüm. Benim için zor bir süreçti. Eşim bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı. Son süreçte de böbreğinin birini bana verdi. Onun hakkını ödeyemem. İzmir'de tedavi gördüm ama olumlu sonuç alamadım. Doktorlar ameliyatı onayladı ama yapmadılar. Daha sonra koronavirüs sürecinde de ameliyat yapmadılar. Eşim bana sürpriz yaptı. Tatile gidiyoruz diye evden çıktık ama başka şeylerle karşılaştım. Bu da beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Benim için sürpriz oldu. Kadir gecesi, Anneler Günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti." dedi.

"EŞİM BANA OTELİ SORDUĞUNDA HASTANEYİ GÖSTERDİM"

Emin Koca yaşadığı mutluluğun parayla ve malla ölçülemeyeceğini vurguladı. Bursa’dan organ nakli için olumlu yanıt aldıktan sonra eşine sürpriz yapmaya karar verdiğini söyleyen Emin Koca, "İlaçlarla, kontrollerle, İzmir'e gidip gelmekle 6 yılımız geçti. Daha sonra Bursa'ya gelme kararı aldık. Ameliyat için geldiğimizi söylemedim. Tatil yapacağını söyledim. Bursa'ya geldik, hastanenin önünde indik. Eşim bana oteli sorduğunda hastaneyi gösterdim. Hastaneye girdiğimizde hala inanmıyordu. Cuma günü ameliyata girdik. Sağ olsun doktorlar her ihtiyacımıza koşarak cevap verdi. Mutlu olduk. Bu mutluluk anlatılmaz, kelimelerle bunu anlatamam. Parayla, malla, mülkle ölçülemez bir şey. Mutluluk öyle bir şey ki, 10 trilyon paran olsa hiçbir değeri yok. Önce sağlığının yerinde olması lazım. Bizim için çok güzel bir mutluluk." diye konuştu.













