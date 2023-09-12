Eski sevgilisi mesaj atanlar dikkat! İşte en ağır en anlamlı laf sokucu sözler! Bu defa siz can yakın... Eski sevgilisine ya da kalbini kıran bir arkadaşına laf sokmak isteyenler, aşağıda yer alan sözleri kullanabilir. Bu sözler sayesinde bu defa canı yanan siz olmayacaksınız!

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Eski sevgilimiz geri döndün isteriz ancak döndüğünde de etkili laflar söylemeyi beceremeyebiliriz...

Etkili konuşmak ve en ağır lafları sokmak ise mühim. Kalbimizi kıranlardan bu şekilde intikam alabililiriz.

Peki, en etkili laf sokucu sözler hangileri? İşte sözlerin bazıları!

Laf sokmak isteyenler buraya!

*Kolay lokma değilim. Dikkat et midene oturabilirim.

*İnsanlar yeterince bozuksa harcamak da benim için çok kolay.

*Bir zamanlar toz konduramadıklarım, şimdi kirden görünmez olmuş.

*Apartman lambasının bile fark etmediği insanlarla uğraşıyoruz.

*Taş gibi kızsın ama okey taşı… Elden elde gidiyorsun farkında değilsin.

*El üstünde tuttum anlamadın. Ayaklar altında rahat mısın?

*Terk etmek kolaysa senin için, el sallamakta hiç zor olmaz benim için.

*İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecek insanlar var.

*Senin etiketinin olduğu yer fiyatı ben koyarım.

*Hiçbir zaman genç bir kızın ahını alma. Öteki tarafta bulaşık yıkama ile kaytaramazsın.

*İnsan taklidi yaptıkça daha da komik oluyorsun.

*Seni unuttum sanma, sadece değerin kadar hatırlıyorum.

*Değer miydi diye aklıma geldi geçenlerde. Teğet bile geçmez dedim kendi kendime...

*Unutma, sen gitmekle eylem yaparsan, ben unutmakla devrim yaparım.

*Deli gibi severek aklını almalısın kadının. Yarı yolda bırakıp ahını değil.

*Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

*Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

*Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışma!