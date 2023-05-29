Eskişehir'de depremzede çocuğa doğum günü sürprizi Eskişehir KYK Doğan Aslanbey Yurdu’na depremden sonra yerleştirilen Miray Faiz isimli küçük çocuğa, doğum günü sürprizi yapıldı. Çocukların o heyecanı görenleri de duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası evi yıkılan aileler, KYK yurtlarında ağırlanıyor.

Eskişehir KYK Doğan Aslanbey Yurdu’na yerleştirilen aileler de burada adeta evlerinde gibi hissediyor.

Yurt görevlileri ve öğretmenler, aileleri yalnız bırakmıyor ve onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışıyor.

Görevlilerden sürpriz

Yurt görevlileri ve öğretmenler, depremzede vatandaşların yaşadığı zor günleri atlatıp, yaralarını sarmak için canla başla çalışırken, şehrinden ayrı ilk doğum gününü geçiren Miray Faiz isimli çocuğu da unutmadı.

Yurt yerleşkesinin bahçesindeki bir kamelya süslendikten sonra aşağı indirilen Miray, kendisine hazırlanan doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

8 yaşına yurtta girdi

Heyecanlı bir şekilde mumlarını üfleyip, arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Miray, 8’inci yaşını büyük bir mutlulukla kutladı.

Arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte dans edip, oyunlar oynayan Miray, çok mutlu olduğunu söyledi.