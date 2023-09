Eskişehir'de sahiplendiği köpeği felç kalınca Müslüman oldu: Seccademin gülü

İHA

Eskişehir'de yaşayan Rıdvan Ordu'nun sahiplendiği köpek, hayatını değiştirdi.

Genç yaklaşık 7 yıl önce istismar edilen bir köpeği sahiplendi.

Casper adını verdiği köpeğinin 3 yaşına geldiğinde omuriliğinde bir rahatsızlık meydana geldiğini öğrendi.

Bunun ardından bir dizi operasyona rağmen arka ayaklarını kullanamamaya başladı.

Köpeğinin hayatına rahatlıkla devam edebilmesi için tekerlekli araba ve çeşitli aparatlar yapan Ordu, Casper ile eskisinden daha çok ilgilenmeye başladı.

Köpeğini görünce Müslüman oldu

‘Çocuğum gibi seviyorum' dediği can yoldaşının hayata sıkı sıkıya bağlandığını gören Ordu, inançsız biriyken Müslüman oldu ve her namaz kıldığında yanına gelen Casper'a ‘Seccademin gülü' lakabını taktı.

"Rabbim bizi bir noktada manevi olarak sınıyor"

Köpeği Casper'ın yaşama sevincinin çok fazla olduğunu belirten Rıdvan Ordu, onu görenlerin hayattan dersler aldığını söyledi.

Casper'ın engelli kalmasından sonra onunla daha çok ilgilendiğini, onun hayata bağlılığını görünce Müslüman olduğunu ifade eden Ordu, şu ifadeleri kullandı:

"Seccademin gülü' diye bir lakabı vardır"

Köpeği Casper sayesinde dine yönelen, ibadetler dahil günün birçok vaktinde köpeğiyle beraber olduklarını dile getiren Rıdvan Ordu, şöyle konuştu:

Her zaman şükür sebebi olarak gördüm çünkü hayatta böyle hayvanlar da var. Dediğim gibi onlar Allah'ın sessiz kulları diyorlar ve onları da kulu olarak görürken, tüm alemlerdeki olan canlılar gibi Casper ile birlikte şükretmeyi öğrendim.



Çünkü her zorluktan sonra ‘Feinne me'al'usri yüsren' dediği gibi İnşirah Suresi'nde, ‘Her zorluğun arkasından muhakkak bir kolaylık vardır ve muhakkak bir kolaylık vardır' diye Rabbim tekrarlıyor. Biz de bunu şiar edinerek her zorluktan sonra muhakkak bir kolaylık vardır diyoruz.



Bazen insanlar kızıyor tabii ki de necis vesaire diye ama hep şey söylerim; Casper benim çocuğum ve ‘seccademin gülü' diye bir lakabı vardır. Muhakkak seccadeyi serdiğim zaman sürünerek gelir ve hangi rekatta olursam olayım hiç fark etmeksizin göbeğini açar, onu sevmemi ister.