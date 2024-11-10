Eskişehir’deki antika pazarı ilgi çekiyor

İHA

Eskişehir Antika Pazarı, Espark’ın yanında bulunan açık otopark alanında bugün eski eşya meraklılarını bir araya getirdi.

Hafta sonunu antika pazarında değerlendirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk satıcıların yüzünü güldürdü.

ESKİ EŞYA MERAKLILARI BİR ARADA

Eskişehir Antikacılar Derneği tarafından düzenlen Eskişehir Antika Pazarı, bugün eski eşya meraklılarını bir araya getirdi.

Her ay sadece 1 kez açılan pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

SATICILAR İLGİDEN MEMNUN

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen her yaştan vatandaşın oluşturduğu yoğunluk, farklı şehirlerden de gelerek tezgah açan satıcıları memnun etti.