Etna Yanardağı'nın püskürttüğü halka şekilli dumanlar Etna Yanardağı'nın halka şeklinde püskürttüğü duman görüntüleri dünya kamuoyunda gündem oldu.

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ensonhaber.com

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da yeniden harekete geçti.

Dağda volkanik faaliyetler meydana geldi.

Halka dumanlar püskürttü

Etna Yanardağı'nın 'Vortex ring' olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.

Kasım ayında da lav püskürttü

Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, 13 ve 26 Kasım tarihlerinde de kül ve lav püskürtmüştü.

3 bin 300 metre yükseklikte

Etna Yanardağı, Sicilya Adası’nda, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yer alıyor.