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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da yeniden harekete geçti.
Dağda volkanik faaliyetler meydana geldi.
Halka dumanlar püskürttü
Etna Yanardağı'nın 'Vortex ring' olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.
Kasım ayında da lav püskürttü
Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, 13 ve 26 Kasım tarihlerinde de kül ve lav püskürtmüştü.
3 bin 300 metre yükseklikte
Etna Yanardağı, Sicilya Adası’nda, yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki yer alıyor.
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