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    EURO 2020: Finlandiya-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    EURO 2020 B Grubu maçında Finlandiya ile Rusya kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki Finlandiya ile Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 01:04
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    EURO 2020: Finlandiya-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) B Grubu’nda ikinci maçlar başlıyor.

    B Grubu'nun 2. maçlarının ilkinde turnuvanın ev sahiplerinden Rusya ile Finlandiya, Saint Petersburg Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    Rusya ilk maçında Belçika'ya 3-0 kaybederken, ilk kez büyük bir turnuvaya katılan Finliler, Danimarkalı futbolcu Eriksen’in ölümden döndüğü gün devam eden maçta Danimarka'yı tek golle mağlup etti.

    Peki Finlandiya-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Finlandiya-Rusya maçı muhtemel 11'leri...

    FİNLANDİYA-RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Finlandiya-Rusya maçı, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak.

    Hollandalı hakem Danny Makkelie Grande'nin yöneteceği karşılaşma; TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayımlanacak.

    İlk maçında Danimarka'yı 1 - 0 yenen Finlandiya grubunda ikinci sırada yer alıyor. Belçika'ya 3 - 0 kaybeden Rusya ise St Petersburg'da oynanacak karşılaşmada seyirci avantajını kullanmak istiyor.

    EURO 2020: Finlandiya-Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Finlandiya: Hradecky, O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala, Pukki, Pohjanpalo

    Rusya: Shunin, Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Karavaev, Barinov, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba

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