Euronews, Kapadokya'yı yazdı: Türkiye'nin saklı mücevheri Turistik bölgenin özelliklerini anlatan medya kuruluşu, yapılabilecek aktiviteleri sıraladı. Yer altı şehirlerinin varlığına da dikkat çekildi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'ya, Fransa merkezli Euronews'te yer verildi.

"Türkiye'nin saklı mücevheri" başlıklı haberde, Türkiye'nin turizm sektöründen elde ettiği gelirin önemli olduğu ve ülkenin Kapadokya gibi turistik yerlerinin çoğunun depremden etkilenmediği belirtildi.

Turistik Kapadokya'nın dikkat çeken özellikleri

Doğal güzellikler ve tarih barındıran Kapadokya'nın, dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlamaya devam ettiği kaydedildi.

Lav, kül, yağmur, rüzgar ve buzun, Kapadokya'yı milyonlarca yıldır şekillendiren “sanatçılar” olduğu ifade edildi ve şöyle denildi:

"Ulusal hazine"

45 metre yüksekliğe ulaşabilen konik yapıları olan peribacaları tüm dünyada ünlü. Eğer dekoru düzenleyen ilk sanatçı doğaysa, gerisini insan oydu ve bugün ulusal hazine olan şeyi ortaya koydu.

Kapadokya'da yapılabilecek aktiviteler

Kapadokya'da hava balonu, bisiklet ve doğa yürüyüşü gibi seçeneklerin mevcut olduğu aktarıldı.

Haberde, "Binicilik, bölgeyi keşfetmek için işe yarar bir aktivite. Kapadokya'da yapılması gereken bir diğer aktivite ise deniz seviyesinin onlarca metre altına inerek asırlık tünel ağını keşfetmek." ifadelerine yer verildi.

En eski yer altı şehri Kaymaklı

Bölgede volkanik taştan oyulmuş yaklaşık 200 yer altı şehri olduğu, bunlardan en eskisinin ise Kaymaklı olduğu notu paylaşıldı: