Ev sahibi istediği gibi kira artışı yapabilir mi? Kira zamları ne zaman ve neye göre yapılır?

Ev sahibi istediği gibi kira artışı yapabilir mi? Kira zamları ne zaman ve neye göre yapılır?

Son zamanlarda kira fiyatlarının artış göstermesi nedeniyle mağdur olan kiracılar, 'Ev sahibi istediği gibi kira artışı yapabilir mi? Kira zamları neye göre yapılır?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde konut kiraları, normal artış bandının üzerine çıktı. Kira fiyatlarındaki bu fahiş artış, kamuoyunun gündemine de oturdu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken mağdur konumunda olan kiracılar veya ev kiralayacak olanlar, yasal haklarını öğrenmek için harekete geçti.

Bu noktada en çok merak edilen konulardan biri, ev sahibinin istediği gibi kira artışı yapıp yapamayacağı oldu. Öte yandan ev kira zamlarının neye göre yapıldığı da araştırılmaya başlandı.

Dönem dönem kiracılar ve ev sahipleri arasında kira ücreti, aidat, depozito gibi konularda anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Ancak ''6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'' ile kiracı ve mülk sahiplerinin hakları yasal bir zeminde korunuyor.

Peki ev sahibi istediği gibi kira artışı yapabilir mi? Kira zamları ne zaman ve neye göre yapılır? İşte tüm merak edilenler...

EV SAHİBİ İSTEDİĞİ GİBİ KİRA ARTIŞI YAPABİLİR Mİ?

Mülk sahibi, kira sözleşmesinde yasal olarak belirlenen sınır oranında zam yapabilmektedir. Ev sahibi, kira zammını kabul etmeyen kiracıyı sözleşme bitimiyle evden tahliye etme hakkına sahiptir.

Kira bedeli, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasından fazla artırılamamaktadır. Konut değerindeki artışı gerekçe göstererek kiracısına zam yapmak isteyen ev sahiplerinin, kiralamanın üzerinden 5 yıl geçmeden ve mahkeme kararı olmadan TÜFE üzeri artış yapma hakkı bulunmamaktadır.

KİRA ARTIŞI NE ZAMAN VE NEYE GÖRE YAPILIR?

Kira zam oranı, artışın yapılacağı ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre göre yapılır. Eğer enflasyon açıklanmamış ise bir önceki ay baz alınır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabiliyor.

Belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitmesine 15 gün kala, aksi belirtilmedikçe sözleşme eski şartlar üzerinden yenilenir. Ev sahibi kira bedelini yükseltmek istiyorsa bu süre öncesinde yeni bir sözleşme yapma hakkına sahiptir.

EYLÜL AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2021

Eylül ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre kira hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL TÜİK

TÜFE Eylül 2021 Kira Artış Oranı: % 15,78

Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 157 TL

Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.157 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının eylül ayında ödeyeceği kira zammı, 157 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.157 TL olarak gerçekleşmektedir.