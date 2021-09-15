Evde bakım maaşı sorgulama: Eylül 2021 evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı alanlar, Eylül ayı ile birlikte maaşların ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, "Evde bakım parası yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sorgulama ekranı..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Eylül ayı bakım maaşlarının yatacağı tarih hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 'Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?' sorularına yanıt arıyor.

Evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parasının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden veya SMS yöntemi ile sorgulanabiliyor

Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? 15 Eylül 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

EYLÜL 2021 EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Bu bilgilere göre evde bakım maaşı 15 Eylül'den itibaren ödenmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini e- Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak, giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.