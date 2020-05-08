Evde Etli Ekmek yapmanın tam zamanı #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek yemek tarifimiz: Etli Ekmek!

Koronavirüs sebebiyle evde bolca zaman geçirdiğimiz şu zamanlarda mutfakla ilgili gizli kalmış hünerlerimizi ortaya çıkarmanın tam zamanı diyor ve Lahmacun akımından sonra sözü Konya’nın en bilindik lezzeti Etli Ekmek’e veriyoruz.

Konya’da normal koşullarda Etli Ekmek yemenin şekli şu şekilde; evde iç harç hazırlanır ve mahalle fırınına götürülür. Orada sıraya girilip pişirtilir ve evde sabırsızlıkla bekleyenlerle birlikte köpüklü bir ayran eşliğinde yenir. Nefisyemek.com olarak Konya geleneğini evlerinize taşıyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Etli Ekmek Tarifi VİDEO

YANINDA LİMON ŞART: ETLİ EKMEK

Konya Mutfağı denince akla ilk gelen bu lezzet, çıtır çıtır, ağız sulandıran enfes kokusuyla komşularınıza davetiye çıkaracak…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 500 gr ekmeklik un

- 10 gr kuru maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı şeker

- 350 ml su

İç Harç için;

- 250 gr kıyma

- 1 adet soğan

- 1 adet yeşil biber

- 2 adet domates

- ¼ demet maydanoz

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ½ su bardağı su

YAPILIŞI

1. Büyük bir kaba su, maya, tuz ve şekeri alıp karıştırın. Üzerine azar azar unu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Elinize yapışan bir hamur olacağından un ilavesi yapmadan, elinizden kurtuluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Top haline getirin ve üzerine streç film geçirip 1 saat mayalandırın.

2. Hamur mayalanırken kıymayı, doğranmış soğanı, doğranmış biberi, rendelenmiş domatesi, doğranmış maydanozu, tuzu, karabiberi ve suyu bir kaba alıp karıştırın.

3. Mayalanan hamuru un serptiğiniz tezgaha alıp yoğurun ve 12 eşit bezeye ayırıp yuvarlayın. Bezeyi unlu zeminde uzunlamasına açın ve fırın tepsisine koyun. İç harcı, açtığınız hamurun büyüklüğüne göre üzerine istediğiniz miktarda pay edin ve elinizle her yerine yayın.

4. Önceden ısıttığınız 220°C deki fırında yaklaşık 20 dakika kızarıncaya kadar pişirin. Etli ekmeği dilimleyin ve servis tabağına alın. Yanına limon dilimi koymayı unutmayın :)

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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