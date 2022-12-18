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    • Evde hazırlanabilen Mac and cheese tarifi! Pratik Mac and cheese nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

    Evde hazırlanabilen Mac and cheese tarifi! Pratik Mac and cheese nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

    Amerika'da sıkça yapılan lezzetlerinden birisi olan Mac and cheese, evde pratik şekilde hazırlanabiliyor. İşte evde hazırlanabilen pratik Mac and cheese tarifi!
    • 18.12.2022 - 13:59
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    Evde hazırlanabilen Mac and cheese tarifi! Pratik Mac and cheese nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

    Amerika'da sıkça tüketilen sevilen lezzetlerden biri olarak bilinen Mac and Cheese'in nasıl yapıldığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Farklı tarifler denemek isteyen ve yurt dışından gelen misafirlerinize servis edebileceğiniz Mac and Cheese tarifini sizler için derledik. İşte Mac and cheese tarifi ve malzemeleri...

    Mac and Cheese malzemeleri neler?

    2 su bardağı süt

    2 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

    1 paket dirsek burgu makarna

    1/4 tereyağı çeyrek bardak

    1/4 un çeyrek bardak

    tuz

    karabiber

    Evde hazırlanabilen Mac and cheese tarifi! Pratik Mac and cheese nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri #1

    Mac and Cheese tarifi!

    İlk olarak makarnayı suda 8 dakika haşlayın. Ardından ayrı bir tencerede tereyağıını eritin içerisine un, tuz ve karabiberi ekleyip kokusu çıkana dek pişirin. Pişirirken orta ateşte olmasına dikkat edin. Aksi halde un ve tereyağı yanabilir. Altın rengi un karışımına yavaş yavaş sütü ilave edin. Sonrasında karıştırmaya devam edin ve 5 dakika civarında pişirin.

    Ardından içerisine çedar peynirini ilave edin ve 2-3 dakika civarı daha kaynatmayı sürdürün. Hazırlamış olduğunuz makarnayı iyice süzün ve makarnayı peynirli karışıma ekleyip karıştırın. Tarifi yaparken sütün yanmamasına ise özen gösterin. Mac and cheese tarifiniz hazır! Afiyet olsun...


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