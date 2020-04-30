Evde karantinada zaman planlaması nasıl yapılmalı

Evde uzun süre kalma fikri hâlâ sizi endişelendiriyor olabilir, ancak bu süreci siz ve tüm aile üyeleriniz için keyifli hale getirmek için zamanı doğru bir şekilde planlamak mümkün...

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuz, tüm gününü evde geçiriyor. Haftaları evde karantinada geçirme fikri sizi hâlâ korkutuyor veya endişelendiriyor olabilir. Ancak, sadece zaman geçsin diye değil, aynı zamanda siz ve tüm aile üyeleriniz için bu zamanı keyifli hale getirmek için birçok şey yapabilirsiniz. Bu, çocuklarınızla sevgiyle hatırlayacağınız unutulmaz bir zaman olabilir.

Şu anda ihtiyacınız olan şey, ayaklarınızı sıkıca yerde tutacak günlük bir rutin, bir program.

Bu süreç ilk başta çaba gerektirebilir, ancak vazgeçmeyin, ailenizle birlikte günlük rutininize hızlı bir şekilde alışabileceksiniz.

Normal şartlarda günlük programlar okul, iş, spor, aktif olduğumuz farklı gruplar, topluluk etkinlikleri etrafında şekilleniyordu. Ancak, bu yeniden gerçekleşene kadar, ev karantinasında istikrarlı bir rutin oluşturmamız gerekiyor.

DOĞRU ZAMAN PLANLAMASI İÇİN İPUÇLARI

- Evdekilerle aynı zamanda kalkın, uygun zamanda uyumaya gidin.

- Çok iddialı hedefler belirlemeyin.

- Programı planlamak için biraz zaman ayırın. Bu yorucu bir etkinlik gibi görünebilir, ancak aslında günlük yaşamınızı düzenlemenizi kolaylaştıracaktır.

- Çocuğunuzun gelişimi için büyük önem taşıyan bir güvenlik ve öngörülebilirlik duygusu sağladığından, çocuklarınıza da rutin oluşturmalarına yardımcı olun.

- Çocuklarla birlikte aile etkinlikleri planlayın. Çocuklarınızla konuşun ve bir program yapın ve görünür bir yere koyun.

- Her zamanki çalışma/mola sürelerinize sadık kalın.

- Evden çalışıyorsanız, çalışabileceğiniz bir yer seçin. Evin o bölümünü "iş yeriniz" yapın ve aynı şeyi çocuğunuz online eğitim alıyorsa uygulayın.

- Alıştığınız gibi, öğünlerinizi belirli zamanlarda yiyin.

- Küçük çocuklarınız varsa, etkinliklerinizi büyük bloklar yerine birkaç kısa etkinlik zamanı olarak planlayın.

- Programı çocuğunuza göre uyarlayın. Çocuğunuzun neyi sevdiğini ve neye ihtiyacı olduğunu en iyi bilirsiniz. Belirli bir faaliyeti ne kadar süre yapabileceklerini biliyorsunuz. Ortak faaliyetleri, çocuğunuzun kendi başına yapacağı faaliyetlerle birleştirin.

- Çocukların dijital cihazları (cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar) kullanımını sınırlayın. Bunları akıllıca bir araç olarak kullanın, çocuğunuza ödül veya ceza olarak yansıtmayın.

- Çocuğunuz gün boyunca uyumuyorsa, ortak programın öğleden sonra bölümüne “dinlenme zamanı” ekleyin.

- Bir ebeveyn olarak sizin de dinlenmeniz önemlidir. Gün boyunca çalıştınız ve artık oturmanız gerekiyor, kendinize uygun mola süresinin uzunluğunu belirleyin.

- Çocuğunuzun ihtiyaçlarına her zaman cevap verirken, ara vermeden ebeveynlik yapmak, özellikle küçük çocuklarınız varsa son derece yorucu olabilir. Kendinize zaman ayırın ve biraz dinlenin. Etrafınızdaki karışıklıktan endişe etmeyin, evi temizliği bekleyebilir.

- Çocukları yaşlarına ve yeteneklerine uygun olarak temizlik faaliyetlerine dahil edin. Birlikte yaptığınız etkinlikler çocukların bir topluluk duygusu ve ihtiyaç duyma hissi geliştirmeleri için önemlidir.

- Evde kalmak, ortak bir kitap okuma zamanı için mükemmel bir fırsattır. Tüm hane halkı üyeleri kendi kitaplarını okuyarak birlikte zaman geçirebilir.

- Birlikte bir film izlemek gün sonunda ortak bir etkinlik olabilir.

- Esnek olun, programa her zaman harfiyen uymak zorunda değilsiniz, bazen günü akışına bırakın. Çocukların iyi zaman geçirdiği bir dilimde, program atıştırmalık zamanı olduğunu söylediği için onları bölmeyin.

- Evde kalmak ayrıca çocuğunuzun henüz yapmadıysa kendi başına oynama becerisinde ustalaşması için harika bir zamandır. Dikkat dağıtıcı olabileceğinden cep telefonu kullanımını sınırlayın. Örnek olarak siz, cep telefonunuzda dah az zaman harcayın.

Bunlar olağanüstü durumlar. Mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece elinden gelenin en iyisini yapın. Bu süreç sonsuza kadar sürmeyecek, bir noktada sona erecek ve hayat normale dönecektir.

Hayat eve sığar. Evde kal, sağlıklı kal Türkiye!