Bağışıklık sisteminin çoğumuz için odak noktası olduğu bu günlerde, lezzetli, basit ve harika bu 3 bağışıklık artırıcı tarifi denemelisiniz…

Bağışıklık, vücudu hastalığa neden olabilecek şeylerden koruyan bir engeldir. Yaşam tarzı faktörleri bağışıklığı büyük ölçüde etkiler, ve bunun büyük bir bölümü sağlıklı beslenmedir. Yediğiniz ve içtiğiniz her şey, bağışıklık sisteminizin yapı taşlarıdır. Bu nedenle doğru malzemeleri ve yemekleri seçmek ve koronavirüs salgınını yaşadığımız bu günlerde de yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli.

Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, bu süreçte evde kolayca yapabileceğiniz bağışıklığı artıran 3 tarif paylaştı.

1. DOMATES ÇORBASI

Domates birden fazla antioksidan ve vitamin içerir. Bu doyurucu çorbada, bağışıklığı güçlendirmek için harika olan sarımsak, biber ve zencefili de kullanacağız.

Malzemeler

- 2 ila 3 orta boy domates

- Ezilmiş tane karabiber

- 3-4 diş doğranmış sarımsak

- 2-3 cm boyutlarında doğranmış zencefil

- 2-3 cm boyutlarında çubuk tarçın

- 1 orta boy doğranmış soğan

- 1 çay kaşığı yağ

- Süslemek için nane yaprakları

Yapılışı

Domates, zencefil, tarçın, zeytinyağı, sarımsak ve soğanı harmanlayıp fırın tepsisine alın. Üzerine yağlı kağıt ve alimünyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında bütün malzemeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Üzeri açık bir şekilde 15 dakika daha pişirin ve el blenderinden geçirin. Çorbayı tel süzgeçten geçirip bir tencereye aktarın. Gerekli olması durumunda sıcak su ile kıvamını açın. Tuz, karabiber ayarını yaptıktan sonra nane yapraklarıyla birlikte servis edin.

2. NOHUT VE ISPANAK SALATASI

Nohut, bağışıklık için oldukça önemli bir madde olan çinko açısından zenginken, ıspanak ise bağışıklığın olmazsa olmazı C vitamini ve betakaroten ile doludur. Birlikte harika bir bağışıklık destekleyici olarak görev yapabilir ve lezzetiyle sizi hayran bırakabilir...

Malzemeler

- 2 su bardağı haşlanmış nohut

- Yarım fincan doğranmış soğan

- 4 su bardağı kadar ıspanak yaprağı

- 2 yemek kaşığı taze doğranmış nane

- Çeyrek bardak zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı limon suyu

- Yarım çorba kaşığı limon kabuğu rendesi

- 1 buçuk yemek kaşığı kimyon

- Pul biber ve tuz

Yapılışı

Bir kapta nohut ve soğanı birleştirin. İkinci bir kapta sos için ıspanak yaprağı hariç diğer malzemeleri birlikte çırpın. Hazırladığınız sosu nohut karışımının üzerine dökün. Salatanızı, ıspanak yapraklarıya döşediğiniz bir kapta servis edin.

3. PORTAKALLI YEŞİL SMOOTHİE

Koyu yeşil yapraklılar, C vitamininin en zengin kaynakları arasındadır. Ispanak, lahana ve roka ile hazırlayacağınız bu smoothie, bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olurken aynı zamanda gün içinde enerjik olmanızı sağlar ve vücudunuzu alkalileştirmeye yardımcı olur.

Malzemeler

- 1 orta boy portakal

- Yarım muz

- 1 su bardağı kadar ıspanak (isteğinize ve damak tadınıza göre lahana veya roka da kullanabilirsiniz)

- Çeyrek su bardağı hindistan cevizi suyu (isteğe bağlı)

- Buz (isteğe bağlı)

Yapılışı

Tüm malzemeleri blender ile iyice karıştırın. Hindistan cevizi suyunu bir kıvam verici olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra bir bardağa dökün ve tadını çıkarın.

BONUS: DETOKS İÇECEĞİ

Portakal ve limon gibi zengin C vitamini içeren besinler ile bağışıklık artırıcı zencefilin birleştirilmesiyle yapacağınız bu ferahlatıcı içecek, bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra harika bir detoks içeceği olarak da görev yapacak.

Malzemeler

- 4 dilim portakal (yaklaşık 1 orta boy portakal)

- 2 dilim limon (yaklaşık yarım limon)

- Çeyrek kap küp ananas

- Çeyrek kap küp salatalık

- 1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

- 2 yemek kaşığı nane yaprağı

- 2 su bardağı buz + 1 su bardağı su (veya isteğinize göre buzsuz 2,5 su bardağı kadar su)

Yapılışı

Tüm malzemeleri suda karıştırın ve yarım saat demlenmesine izin verin. Malzemeleri süzün, suya buz ekleyin ve soğuduğunda için.