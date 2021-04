Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekattır? Evde teravih namazı kılınışı..

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı Ramazan ayında teravih namazlarının evde kılınmasının uygun olduğunu açıkladı. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar..

Müslüman alemi koronavirüs gölgesinde geçecek olan bir Ramazan ayına daha yaklaştı.

Vatandaşlar, Ramazanda camiler açık mı, teravih kılınacak mı? sorularını araştırırken, Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt verdi.

On bir aydan bereketli bu ayda, birlik ve beraberlik içinde ibadet yapmanın simgelerinden olan teravih namazına da kısıtlamalar getirildi. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle evlerde kılınan teravih namazı, bu yıl da devam edecek.

Akabinde vatandaşlar evde teravih nasıl kılınır? sorusunu araştırmaya başladı. Teravih namazını evde kılacak olanlar, eksiksiz yerine getirmek için detayları sorguluyor.

İşte evde teravih namazı kılınışı..

TERAVİH EVDE NASIL KILINIR?

Teravih Namazı; Ramazan ayına özel kılınan ve Müslüman aleminin cemaatle kıldığı bir namaz olarak bilinmektedir.

Ülkemizdeki korona virüs salgını nedeniyle kişilerin toplu alanlarda bulunmasının büyük tehlike arz ettiğinden vatandaşlar bu yıl teravihlerini evlerinde kılacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil ramazan ayının sünnetidir. Teheccüt namazı 12 rek‘atı geçmediği halde, teravih namazı yirmi rek‘attır.

Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden önce kılınır. Teravihin cemaatle kılınması kifâî sünnettir.

Teravih on selâm ile kılınır ve beş tervîha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rek‘atta bir selâm verilip, her dört rek‘atta bir istirahat edilir.

TERAVİH NAMAZI NİYETİ

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1.REKAT

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2.REKAT

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4.REKAT

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir.

Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.