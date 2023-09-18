Evde yaptığı konserveden zehirlendi, hayatını kaybetti! Konserveniz böyle gözüküyorsa asla tüketmeyin! Evde yaptığı sebze konservesini yedikten sonra zehirlenen kadın , hayatını kaybetti. Botulizm teşhisi konan eşi ise yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutundu. Bu olayın üzerine uzmanlar, evde yapılan konservelerle ilgili kritik detatylara değindi.

AA

Iğdır'da yaşayan 68 yaşındaki H.Y. ve 67 yaşındaki C.Y. çifti, evde yapılan sebze konserverlerinden tüketti.

Bir gün geçtikten sonra C.Y.; çift görme, konuşma bozukluğu ve solunum sıkıntısı nedeniyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tahliller sonucunda; botulizm (toksinden kaynaklanan zehirlenme türü) teşhisi konulan ve konserveden zehirlendiği anlaşılan C.Y, hayatını kaybetti.

4 gün sonra hayata tutundu

Hastaneye kaldırılan eşinden 2 gün sonra benzer şikayetlerle doktora başvuran H.Y ise Erzurum Şehir Hastanesi'nin acil yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Burada 4 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren H.Y, kurtuldu ve taburcu oldu.

Erzurum Şehir Hastanesi'nin acil yoğun bakım doktorlarından Nurda Öztürk Gündoğdu, H.Y.'yi yoğun bakımda 4 gün takip ettiklerini söyledi.

Botulizm belirtileri

Hastanın konserve yeme öyküsü sonrasında ağız kuruluğu, yutmada güçlük gibi şikayetlerle dış merkezden kendilerine sevk edildiğini belirten Nurda Öztürk Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Hastalar genelde ağız kuruluğu, çift görme, yutma ve konuşma bozukluğu ya da solunum sıkıntısı gibi semptomlarla geliyor. Hastamızın eşi Iğdır'da yoğun bakım takibinin 3. gününde vefat ediyor. Hastamız ilk geldiğinde hayati tehlikesi olması sebebiyle yoğun bakımda takip ettik."

Nurda Öztürk Gündoğdu, şu uyarılarda bulundu:

"Botulizm toksini hayatı tehlike edecek etki oluşturabiliyor. Genelde halkımız konservesini evde yapıyor. Konserve yapılırken uygun koşullarda sterilize edilmesi ve kapağının kapatılması gerekiyor. Bu nedenle ev konservesinden ziyade uygun koşullarda sterilize edilmiş, kapatılmış ve son kullanma tarihi geçmemiş konserve tüketilmeli."

Bozuk konserveler küçük miktarda tüketilse bile hayati tehlike oluşturabildiğine dikkati çeken Gündoğdu, konserve tüketildikten 1 gün ya da haftalar sonra da semptomların gelişebildiğini dile getirdi.

"Eğer toksin çok alındıysa..."

Nurda Öztürk Gündoğdu, konserve tüketimi sonucu söz konusu şikayetler durumunda derhal acil servise başvurulmasını istedi.

Bu tarz vakaların çok sık görülmediğini anlatan Nurda Öztürk Gündoğdu, "Eğer toksin çok alındıysa vücuttaki bazı sinir hücrelerini etkileyebiliyor ve hastadan hastaya semptomların şiddeti değişiyor. Hastamızın ailesi eşinin vefatını kendisine belirtmemişti, eşini kaybettikten birkaç gün sonra bize başvurmuş ve eşinin vefatından haberi yoktu, biz de eşinin vefatını yakınlarından öğrenmesini istedik. Hastamız için yoğun mücadele verdik ve antitoksin uyguladık, tedaviye yanıt aldık" ifadelerini kullandı.

Konserve kutusunda bunlar varsa dikkat!

Evde konserve yapanların kapağı şişmiş olanları tüketmemesi gerekiyor. Konserve kutusunda ezik - çizik ve göçük olanlar varsa kapaklar şişme yapmışsa alınmaması gerekli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)