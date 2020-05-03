Evinizden yükselecek açma kokusuna hazır olun #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken sahur sofralarınızı lezzetli hale getirecek hamur işi tarifimiz: Açma!

Pastanelerin sevilen ve aranan ismi açma, evinizdeki fırından yükselen kokusuyla daha bir iştah açıcı olsa gerek. İster sahurda ister iftarda sofralarınıza lezzet katma garantili bu tarif, bu ramazanın favorilerinden olacak…

Pofidik hamuruyla tel tel ayrılan açmayı, yanında da demli bir çayla kim sevmez ki… Üstelik ev yapımıysa yemeğinde yanında yatın. Yapılışı kolay olsa da mayalı bir hamur olduğu için bekleme süresi biraz fazla. Bunun için hamuru yatmadan önceden hazırlayıp buzdolabında saklayabilir, gece sahur için kalktığınızda oda sıcaklığına getirip şekil verdiğiniz hamurları fırınladıktan sonra sahurda sıcacık olarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Nefisyemek.com olarak sahurda yapabileceğiniz tarifleri sizleri paylaşmaktan mutluluk duyuyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Açma Tarifi VİDEO

YUMUŞACIK KIVAMIYLA: AÇMA

Pastanelerden sıcacık aldığınız bütün açmaları unutun! Kendi mutfağınızda kolaylıkla hazırlayacağınız, ustaları kıskandıracak açmanın tarifi bizden, yapması sizden...

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 su bardağı süt

- ½ su bardağı su

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 4 yemek kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 paket kuru maya

- 1 adet yumurta beyazı

- 1 adet yumurta

- 750 gr un

- 100 gr margarin

Üzeri için;

- Yumurta sarısı

- Susam

- Çörekotu

YAPILIŞI

1. Derin bir kaba süt, su, sıvıyağ, şeker, tuz ve mayayı alıp karıştırın. Yumurtaları da ilave ettikten homojen bir sıvı elde edinceye kadar metal olmayan çırpma teliyle karıştırın.

2. Unu sıvı karışıma azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın ve pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurma işlemini devam ettirin.

3. Hazırladığınız hamurun üzerine streç film geçirin ve 1 saat mayalandırın. Ardından iki katına çıkan hamuru söndürerek tekrar yoğurun ve mandalina büyüklüğünde olacak şekilde bezelere ayırıp yuvarlayın.

4. Ayırdığınız bezelerin üzerine yarım tatlı kaşığı kadar oda sıcaklığındaki margarinden yerleştirin ve parmaklarınızla yayarak açmaya başlayın.

5. Yarım santim kalınlığında açtığınız hamuru rulo şeklinde sarıp üzerine baskı uygulayın. Elde ettiğiniz dikdörtgen şeklindeki hamuru ileri geri burun ve uç kısımlarını birleştirip yağladığınız tepsiye aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirin.

6. Üzerine yumurta sarısını fırça yardımıyla sürüp susam ve çörekotu serpiştirin. Önceden ısıttığınız 180°C fırında yaklaşık 20 dakika kızarıncaya kadar pişirin.

7. Pişen sıcacık açmaları demli bir çayla sevdiklerinizle paylaşın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]