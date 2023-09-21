Eylül değil sanki temmuz! Meteoroloji son tahminleri yayınladı: Doğu yanıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgelerde hava raporu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır'ın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu