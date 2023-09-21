Eylül değil sanki temmuz! Meteoroloji son tahminleri yayınladı: Doğu yanıyor! Meteoroloji, 21 Eylül 2023 Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkacaklar planını bu rapora göre yapabilecek.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava raporu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır'ın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu