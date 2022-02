Eyyam-ı Biyd (Aydınlık günler) orucu nedir, fazileti nelerdir?

Her hicri ayın 13, 14, 15. gününde tutulan oruçlara Eyyam-ı Biyd orucu denir. Peki Eyyam-ı Biyd ne anlama gelir? Fazileti nelerdir? Hz. Peygamber bu oruçları tutar mıydı? Tüm cevaplar bu içerikte...

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.(Buhârî, Savm, 60).

Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Hz. Hafsa (ra) rivayetlerine göre; "Dört şeyi Resûlullah (SAV) Efendimiz hemen hemen hiç terk etmedi diyebilirim: Âşure orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek'at namaz..."

Sahabeleren Abdullah bin Amr-el As çok oruç tutmaya niyetlendi. Her gününü oruçlu geçiriyordu. Babası ise oğlunu ''Oğlum her gün oruç tutuyor, gece gündüz Kuran okuyor.'' diyerek Peygamber Efendimiz (SAV)' e şikâyet etti.

Peygamber Efendimiz (SAV) ise; Ey Abdullah her gün oruç tutma. Ayda 3 gün oruç tutsan yeter. Hiç olmazsa Davud’un orucu gibi tut şeklinde nasihatler etti. Buna razı oldu ama ömrünün sonunda ‘Keşke Peygamberimizle pazarlık yapmasaydım da üç güne razı olsaydım.' dedi. Çünkü yaşlılıkta tutamayınca üzüldü.

Her ayın bu üç gününü oruçlu geçirmek bir ay tutmaya bedeldir.

Ebû Zer’den (r.a) rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

“(Ey Ebû Zer!) Ayda üç gün oruç tutacağın zaman, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut.” (Tirmizî, Savm 54)

Peygamberimiz (SAV), Ramazan orucu farz olmadan önce “Eyyam-i biyz” günlerinde bu orucu tutmuş, Ramazan orucu farz olduktan sonra da Eyyam-ı Biyz günlerinde orucu terk etmemeye çalışmıştır. (Tirmizî)

2022 RECEP AYI EYYAM-I BİYD GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 Yılında üç aylar Şubat ayının 2'sinde başlamıştı. Eyyam-ı Biyd oruçlarına niyetlenmek isteyenler ise 14-15-16 Şubatta bu oruçları tutacak.