Farklı lezzet arayanlara: Kakuleli Fırın Sütlaç #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken sahur sofralarınızı lezzetli hale getirecek tatlı tarifimiz: Kakuleli Fırın Sütlaç!

Sizi alıp çocukluğunuza kadar götürecek bir tatlıdan bahsediyoruz. Bu sefer biraz farklı olsun dedik; içinizi ferahlatacak aromalarla birlikte fırında pişirip lezzetini bir tık öteye taşıdık.

Biz tat vermesi için kakule ve limon kabuğu kullandık. Damak tadınıza uygun aromaları siz de sütü kaynatırken ilave edebilir, kendi fırın sütlacınızın yaratıcısı olabilirsiniz. Nefisyemek.com olarak ölçüleri verip geliştirme kısmını size bırakıyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Kakuleli Fırın Sütlaç Tarifi VİDEO

FERAHLATICI TADIYLA: KAKULELİ FIRIN SÜTLAÇ

Klasikleşmiş tatlılardan biri olan sütlaç, hiç bu kadar aromatik ve büyüleyici olmamıştı.

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MALZEMELER

- 1 litre süt

- 45 gr pirinç

- 2 su bardağı su

- 38 gr buğday nişastası

- 180 gr şeker

- 1 adet limon kabuğu rendesi

- 1 tatlı kaşığı kakule

- 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

1. Derin bir pişirme kabına pirinci ve 1 su bardağı suyu alın. Orta ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pirinçler diri kaldıysa biraz daha su ilave edebilirsiniz.

2. Süt, limon kabuğu rendesi ve kakuleyi tencerede birleştirin. Süt kaynayıncaya kadar pişirin ve süzün. Aromasının daha yoğun olmasını istiyorsanız 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra süzün.

3. Boş bir kaba nişasta, yumurta sarısı ve 1 su bardağı suyu alıp çırpın. Üzerine süzdüğünüz sıcak aromalı sütten ekleyerek çırpmaya devam edin. Bu işlem yumurtanızın kesilmesini önleyecektir (temperleme).

4. Sütü tekrar tencereye alın. Üzerine şeker, pişen pirinç ve yumurtalı karışımı ilave edin. Kıvam alıncaya ve kaynayıncaya kadar tel çırpıcıyla karıştırın.

5. Sütlacı fırında pişireceğiniz kaplara aktarın ve fırın tepsisine dizin. Fırın tepsisine kapların 1/3 ünü kaplayacak kadar su ilave edin ve önceden ısıttığınız 220°C deki fırında yaklaşık 20 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

6. Fırın sütlaçları tel ızgara üzerine alıp soğumaya bırakın. Ilık ya da buzdolabında soğutulmuş olarak servis edebilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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