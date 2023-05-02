Fatih Sondaj Gemisi'nin maketini yapan Ürdünlü Ürdünlü ödüllü mucit Salih Ubeydat, Türkiye sevgisini ve Karadeniz gazının keşfinden duyduğu gururu Fatih Sondaj Gemisi'nin maketini yaparak gösterdi.

AA

Ürdün'ün kuzeyinde Suriye sınırına yakın Harsa beldesinde yaşayan 66 yaşındaki Salih Ubeydat, tasarımları ve icatlarıyla birçok uluslararası ve yerel ödüle layık görülen bir mucit olarak hayatını sürdürüyor.

Aynı zamanda bir Türkiye sevdalısı olan Ubeydat, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in ve doğalgazın çıkarıldığı platformun maketini yaptı.

Ubeydat, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüne denk gelen 29 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlanarak Karadeniz seferine çıkan Fatih Sondaj Gemisi'nin kendisi için de bir gurur vesilesi olduğunu söyledi.

"Ölümsüzleştirmek istedim"

Ubeydat, şunları söyledi:

Ben mucidim. Bu tür başarılarla kıyaslanamam ve bunların ihtişamını ifade edecek bir şey de hayal edemiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Fatih Gemisi'ni Karadeniz'e uğurladığını gördüğümde gemiye uygun, içeriğiyle hemen hemen aynı bir maketle o anı ölümsüzleştirme fikri aklıma geldi.

Geminin çeşitli unsurlarını neredeyse birebir ifade eden teknik bir model ortaya çıkardığını belirten Ubeydat, şu ifadeleri kullandı:

Bu iş yaklaşık 3 haftamı aldı. Karadeniz'de doğalgaz keşfinin duyurulması ve gazın pompalanmaya başlamasıyla da sondaj platformunun maketini bir haftada tasarladım.

"Metan gazı püskürten borusu var"

Salih Ubeydat, maketin detaylarını şöyle anlattı:

Gemide bir sondaj kulesi, iki boru taşıma vinci, bir helikopter ve pisti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalkınma ve icraatlarıyla ilgili konuşmalarının yayımlandığı bir radyo istasyonu mevcut. Makette Cumhurbaşkanı'nın Fatih Gemisi'ni uğurladığı anı gösteren bir ekran, Doğu Akdeniz'de doğal gaz aranan bölgelerin haritası ile Türkiye, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in uydu görüntüsü bulunuyor. Maket 60 santimetre, sondaj kulesi de 34 santimetre uzunluğunda. Gemi, aslına uygun olarak Türk bayrağı ile kaplı ve hareketli parçalardaki bir kontrol paneli aracılığıyla üzerinde çalışılıyor. Sondaj platformu 32x32 santimetre boyutlarında, yüksekliği de 33 santimetre. Platforma ek olarak üzerinde metan gazı püskürten borusu bulunuyor.

"Ümmetin son yüce kalesi"

Ubeydat, Türkiye sevgisine ilişkin de şunları söyledi:

Türkiye'nin 20 yıldır kalkınmasını ve başarılarını takip ediyorum. Doğalgaz keşfi, başarıların en büyüğüdür. Teknik ve yaratıcı üslupla onu ifade ettim. Ben de tıpkı diğer Müslümanlar ve onurlu insanlar gibi bugünkü Türkiye'yi ümmetin yüce kalelerinin sonuncusu olarak görüyorum.

Ubeydat, maket çalışmalarının yanı sıra patent ve icat alanında uluslararası ve yerel yarışmalarda birçok ödüle layık görüldü.

Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Ödülü, Uluslararası Orta Doğu Buluş Fuarı Ödülü ve Abdulhamid Şoman Araştırma Ödülü Ubeydat'ın elde ettiği başarılar arasında yer alıyor.