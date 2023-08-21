Ferrari hurdası açık artırmada 2 milyon dolara satıldı 1960'larda yarış esnasında yanan ve kullanılamaz hale gelen Ferrari 500 Mondial Spider Series I yarış otomobili bir müzayedede 2 milyon dolara alıcı buldu.

ensonhaber.com

Klasik araba tutkusu sınır tanımıyor.

Tarihe tanıklık etmiş araçları kolleksiyonlarında tutmak isteyen kolleksiyonerler kesenin ağzını açıyor.

Bu kez dudak uçuklatacak fiyata bir hurda araç satıldı.

2 milyon dolara satıldı

1960'larda bir yarış sırasında alev alan ve onlarca yıl hiç dokunulmayan 1954 model Ferrari 500 Mondial Spider hurdaya çıktı.

Ferrari'nin ilk yarış pilotu olan Franco Cortese tarafından kullanılan aracın hurdası ABD'de bir müzayedede 2 milyon dolara satıldı.

2 milyonluk hurdanın özellikleri

Modelin şimdiye kadar yapılmış 13 arabasından biri olan aracın gövdesi tasarımcı Pinin Farina tarafından yapıldı.

1954'te Cortese, Mondial'ı İtalya üzerinden bin 600 kilometrelik bir yarış olan Mille Miglia'da genel klasmanda 14. sırada bitirdi.

Yıllar boyunca, Mondial birçok kez kaza yaptı ve yangın hasarına uğradı.

1978'de, onu hasarlı haliyle koruyan ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Müzayedeci RM Sotheby's, aracın "arabayı ihtişamlı günlerinin durumuna döndürmek için kapsamlı bir restorasyona" ihtiyaç duyacağını söyledi.