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    Filenin Sultanları'nın ABD mücadelesi: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta?

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 01:06
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    Filenin Sultanları'nın ABD mücadelesi: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta?

    İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika'yı set vermeden 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 9. galibiyetine ulaştı.

    Bu muhteşem performansın ardından gözler, Türkiye - ABD karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki 12. maçında ABD ile karşılaşacak. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

    Peki Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki on ikinci maçında, 14 Haziran Pazartesi günü yani bugün namağlup lider Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

    Filenin Sultanları'nın Amerika ile oynayacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Türkiye'nin yeni spor kanalı TRT SPOR Yıldız'dan naklen voleybolseverlerle buluşacak.

    Filenin Sultanları nın ABD mücadelesi: Türkiye - Amerika maçı ne zaman, saat kaçta? #1

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