Firavun Tutankhamun'un yüzü canlandırıldı Mısır firavunu Tutankhamun’un, genç ve çocuksu yüzü 3 bin 300 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı.

AA

Uluslararası bilim insanları ekibi, Firavun'un kafatasının mevcut ölçülerini ve referans resimlerini kullanarak Tutankhamun'un yüzünü yeniden şekillendirdi.

Çalışmada, şimdiki Mısırlılardan alınan veriler kılavuz olarak kullanıldı.

Diğer tekniklerin de uygulanmasıyla Tutankamon'un yüzü, aşamalı olarak yeniden canlandırıldı.

"Genç bir öğrenci yüzü görüyoruz"

Brezilyalı grafik uzmanı ve çalışmanın ortak yazarı Cicero Moraes, şunları söyledi:

Bana göre o, narin yüzlü genç bir adama benziyor. Ona baktığımızda, büyük sorumluluğu olan bir politikacıdan çok, genç bir öğrenci görüyoruz, bu da tarihsel şahsiyeti daha da ilginç hale getiriyor. Kafatasının üç boyutlu bir modelini çıkarmak, bilgi izlerinin birbirine bağlandığı bir dedektiflik çalışmasıydı. Mevcut orantı verilerini ve bazı önemli sefalometrik ölçümleri kullanarak sanal bir donörden sayısal bir kafatası alıp bunu Tutankamon'un kafatası olacak şekilde ayarlamak mümkündü.

"Gerçek yüzle iyi bir uyum sağladığımızdan eminiz"

Bu verilerle, dudakların boyutunu, göz yuvarlarının konumunu, kulakların yüksekliğini ve burnun boyutunu yeniden oluşturduklarını anlatan Moraes, şu ifadeleri kullandı:

Tüm bu tahminler, birkaç farklı soydan gelen ve yaşayan bireylerin bilgisayarlı tomografi taramaları üzerinde gerçekleştirilen istatistiksel çalışmalara dayanmaktadır. Yaşayan insanlardan elde edilen verilerle, geliştirdiğimiz projeksiyonları gerçek ölçümlerle karşılaştırdığımız çalışmalar sonucunda genel anlamda, gerçek yüzle iyi bir uyum sağladığımızdan eminiz.

Dailymail'in haberine göre, İngiliz arkeolog ve Mısırbilimci Howard Carter, Kasım 1922'de Mısır'ın Luksor kentindeki ünlü Krallar Vadisi'nde Firavun Tutankhamun'un mezarını ve hazinesini keşfetmişti.