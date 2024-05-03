Gaziantepli Ertuğrul, renk körlüğüne rağmen rengarenk mozaikler yapıyor 16 yaşındaki Ertuğrul Savcılıoğlu, Gaziantep'te ilkokul yıllarında renk körlüğü teşhisi konulduğunda, bu engeli yenmek için mücadele etmeye kararlıydı. Mozaik kursuna katılarak, renkleri ezberlemeyi ve renkli eserler üretmeyi öğrendi.

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AA & Ensonhaber

Gaziantep'te öğretmenlerinin renkleri karıştırdığını fark edip, durumu ailesine bildirmesi üzerine hastaneye götürülen 16 yaşındaki Ertuğrul Savcılıoğlu'na renk körlüğü teşhisi konuldu.

Arkadaşının tavsiyesiyle stres atmak için Çocuk Sanat Merkezi'ndeki mozaik kursuna başlayan Savcılıoğlu, boş zamanlarını mozaik yaparak değerlendirdi.

Renkleri ezberledi, güzel çalışmalara imza attı

Belirli renkleri veya aynı rengin tonlarını algılamakta güçlük çeken Savcılıoğlu, mozaik öğretmeni Şeyda Çetinkaya'nın yönlendirmesiyle renkleri ezberlemeye başladı.

Yaklaşık 7 yıldır mozaik sanatına devam eden Ertuğrul Savcılıoğlu, karıştırdığı renkleri ezberleyerek renkli tablolar üretmeyi başardı.

Ertuğrul'un öğretmeninin de yardımıyla yaptığı eserler, kurs gördüğü merkezde sergilendi.

Ertuğrul Savcılıoğlu, mozaik atölyesinin kendisi için bir fırsat olduğunu ve burada güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

İlk zamanlarda sadece cam kırdığını ama gitgide kendisini geliştirdiğini ifade eden Savcıoğlu,

İlk başta kırdığım camlar yamuk oluyordu ve renkleri tutturamıyordum. Ama ilerleyen zamanlarda bunu düzelttim. Şimdi de doğal taş çalışıyorum. İlk zamanlarda mozaik yaparken renkleri karıştırdığım için çok fazla zorlanıyordum ama burada Şeyda Hoca'nın yardımıyla o sorunu aştım. Bir işe başlayıp o işin sonunu getirmek beni mutlu ediyor.

diye konuştu.

İlk başladığında el becerisinin olmadığını ve renkleri ayırt edemediği için mozaik yapamayacağını düşünen Savcılıoğlu, zamanla o el becerisini kazandığını ifade etti.

Kursla birlikte renkleri ayırt etmeye başladı

Ertuğrul'un annesi Dilek Savcılıoğlu da oğlunun mozaik kursuna geldikten sonra renkleri ayırt etmeyi öğrendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

İlk başlarda renklerin ismini bilmediğini düşündük. Sonra doktora danıştığımızda renk körü olduğunu öğrendik. Şimdi de bu durumu mozaik yaparak kendi kendine aşmaya çalışıyor. Bazı renkleri algılıyor bazı renkleri de ezberlemeye çalışıyor. Yaptığı tabloların sergilendiğini görmek beni çok mutlu etti.

Mozaik Öğretmeni Şeyda Çetinkaya ise çok renkli bir sanat olan mozaiğin yapımında zorlanan öğrenciyle zamanla bu sorunu aştıklarını söyleyerek,

Ertuğrul burada 7 yıldır benimle beraber ve mozaik çalışmasına beraber başladık. Boncuktan, doğal taştan ve cam taştan tablolar yapmaya başladık. Ertuğrul'a renklerin resimdeki yeriyle doğal taştaki yerini göstererek belli oranlarda yapıştırmaya başladık. Böylelikle her seferinde kademeli bir şekilde eserleri tamamladık. Ertuğrul 7 yıl önce buraya geldiğinde renkleri karıştıran bir çocukken mozaik sanatıyla bu sorunu aştı.

dedi.