Gaziantep'te deprem konutları yükseliyor Depremden en çok etkilenen ilçelerden olan İslahiye'de TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarında sona gelindi. Kaba inşaatları biten sitelerde; 17 bloktan oluşan ve her binada 24 daire bulunan kalıcı konutların yanı sıra çocuk oyun alanları da bulunuyor.

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İHA

Yüzyılın Felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilin etkilendiği bölgelerde, çalışmalar sürüyor.

Yıkılan evlerin yerine yenilerini yapmaya başlayan devlet, vatandaşları hızlı bir şekilde yeni yuvalarına kavuşturmak istiyor.

Bun kapsamda da depremin en fazla vurduğu ilçelerden olan Gaziantep İslahiye'de de çalışmalar devam ediyor.

Kaba inşaatları biten sitelerde, 17 bloktan oluşan ve her binada 24 daire bulunan kalıcı konutların yanı sıra çocuk oyun alanları da bulunuyor. Konutların depremzedelere ekim ayı sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

"Kasım ayında ev sahipleri yerleşecek"

Deprem Konutları İnşaat Mühendisi Muhammed Emin Ay, “Ekim sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Kasım ayında ise ev sahipleri yerleşmeye başlayacak” dedi.

Kaba inşaatların bittiği kalıcı konutlarda ince inşaatlara geçildiğini aktaran Muhammed Emin Ay, “Burada toplamda 17 bloğumuz mevcut. Bu 17 bloğun hepsinin kaba inşaatı bitti. Duvar İmalatları da tamamlandı. 10 binanın ise dış cephe imalatlarında tamamlandı ve boyası yapıldı.

İnce imalatlarımız hız kesmeden devam ediyor. Burada toplamda 17 blok var. Hepsi bodrum zemin artı 5 kat yani her blokta 24 dairemiz mevcut. 17 bloğun 4 tanesi 3+1 geriye kalan 13 blok 2+1 şeklinde yapıldı" şeklinde konuştu.

"Yeni bir yaşam alanı oluşacak"

Depremzedelere ekim sonuna kadar teslim edileceğini belirten Ay, "Burası sadece inşaat alanı olarak değil binaların haricinde orta parsellerde çocuk oyun alanları da mevcut. Burası konaklama ile beraber sosyal alanlarıyla da yeni bir yaşam alanı oluşturacak diye ümit ediyoruz. diye konuştu.