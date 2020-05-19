Gençlere özel tarifimiz: Çikolatalı Cookie #evdepişir

Tam kıvamında bir Cookie’yle evin gençlerine ya da kendini genç hissedenlere sürpriz yapmaya ne dersiniz?

Karantina sürecinde evde kalarak zorlu bir dönemden geçen gençlerimizi bu özel günlerinde unutmadık ve lezzetiyle yüzlerini güldürecek bir kurabiye hazırladık. Kıvamı ve tadı tam kıvamında Cookie’lerle onlara sürpriz yapabilir ya da birlikte mutfağa girerek keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Nefisyemek.com olarak bütün gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Çikolatalı Cookie Tarifi VİDEO

ENFES AROMASIYLA: ÇİKOLATALI COOKİE

İçerisindeki çikolata parçacıklarıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakmaya gelen bu Cookie’ler iftar sonrasında çayın yanına atıştırmalık olmaya aday.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 225 gr tereyağı

- 220 gr esmer şeker

- 100 gr beyaz toz şeker

- 1 adet yumurta

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya şekeri

- ½ tatlı kaşığı tuz

- 300 gr un

- 70 gr iri doğranmış bitter çikolata

- 70 gr ince doğranmış bitter çikolata

- 70 gr iri doğranmış beyaz çikolata

YAPILIŞI

1. Geniş bir kaseye oda sıcaklığındaki tereyağını alın ve şekerleri ilave edip spatula ile iyice karıştırın. Üzerine yumurtaları ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

2. Homojen bir kıvam elde ettiğiniz hamura vanilya şekeri, tuz, kabartma tozu ve unu ilave edin. Spatula ile karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin.

3. İri ve ince doğranmış çikolataları hamurun üzerine aktarın. Hamurun içerisine homojen bir şekilde işleyinceye kadar karıştırın.

4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayıp tepsiye dizin ve buzdolabında 30 dakika kadar bekletin.

5. Hamurlar buzdolabında beklerken fırınınızı 165°C de ısıtmaya başlayın.

6. Ardından tabanı düz bir tepsiye pişirme kağıdı serip aralarında en az 3-4 parmak boşluk bırakarak kurabiye toplarını dizin.

7. Tepsiyi fırınının orta rafına yerleştirin ve 15 dakika kadar pişirin.

8. Pişen kurabiyelerinizi 10-15 dakika tepsiden almadan soğutun. Hemen başka bir yere aktarırsanız kurabiyeleriniz parçalanacaktır.

9. Soğuyup dış kısmı sertleşen kurabiyelerinizi süt ya da kahve ile birlikte servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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